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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şenlikoğlu, Kastamonu’yu ziyaret edip çalışmalara destek verdi

İHA

Başkan Şenlikoğlu, Kastamonu’yu ziyaret edip çalışmalara destek verdi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Batı Karadeniz’de yaşanan sel afetinden en çok etkilenen Kastamonu’yu ziyaret edip çalışmalara destek verdi.
Giresun Belediyesi olarak Batı Karadeniz’de yaşanan sel afetinin ardından bölgeye araç ve ekip desteğinde bulunan Başkan Şenlikoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile bir araya geldi. Bakan Soylu ve Başkan Şenlikoğlu, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunduktan sonra afetin yaralarının sarılmasına da destek verdi.
Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ve zorlukların birlikte aşılacağını belirten Şenlikoğlu, “Büyük bir afet. Biz bunu geçen sene şehrimizde yaşamıştık. Sıkıntıların ne olduğunu çok iyi biliyoruz Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden muhafaza eylesin inşallah. Vefat eden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi yine sahada. Biz de Giresun Belediyesi olarak maddi manevi üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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