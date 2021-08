Selin izleri silinen Dereli´de 1 yılda `kentsel dönüşüm´ değişimi

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ DERELİ (Giresun), (DHA)GİRESUN´da geçen yıl 22 Ağustos'ta, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü sel afetinden en çok etkilen Dereli ilçesinde, afetin izleri silindi. Afetzedeler için ilçede yıkılan riskli yapıların yerine TOKİ bünyesinde inşa edilen 216 konut ve 72 iş yerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı. Yaraların sarılıp, hayatın normale döndüğü ilçede, afetin yıl dönümü yaklaşırken acılar da tazelendi. Sel kayıplarının hüznünün yaşandığı ilçede halk, aradan geçen 1 yıllık zamandaki değişimden memnun kaldıklarını söyledi.

Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar ise sele kapılarak sürüklendi. 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde; 19 bina yıkıldı, 361 yapı hasar gördü, altyapı ve üstyapı ile elektrik, su ve telefon hatları da hasar gördü.

KONUTLAR YÜKSELDİ

Sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, kaplanan çamur, taş ve topraktan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Altyapının yanı sıra hasarlı binalar da iş makineleriyle yıkıldı. Selin izleri silinip, yaraların hızla sarıldığı ilçede esnaf, iş yerlerini açarken, yaşam normale döndü.

Sel felaketinden en çok etkilenen ve devlet-vatandaş iş birliğiyle yaraların sarıldığı Dereli'de; afetzedeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nca hazırlanan projeyle TOKİ tarafından inşa edilen 216 konut ve 72 iş yerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı. İlçede şehir silüetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluşacağı yeni konutlar; yatay ve az katlı inşa edilip, bölge sakinlerine güvenli yeni yaşam alanı imkanı sunacak. Konutların hak sahiplerine Eylül ayında teslim edilmesi bekleniyor.

'YENİ DERELİ'

İlçede ayrıca ticari iş yerleri, kamu binaları, regülasyon ile gezinti alanlarından oluşan `Yeni Dereli´nin de şekillendiği proje büyük ölçüde tamamlandı. Yaraların sarılıp, hayatın normale döndüğü ilçede; sel afetinin yıl dönümü yaklaşırken acılar da tazelendi. Sel kayıplarının hüznünün yaşandığı Dereli'de halk, aradan geçen 1 yıllık zaman içindeki değişimden memnun kaldıklarını söyledi.

`BİNA ÇATISINA ÇIKIP KENDİMİ ANCAK KURTARABİLDİM´

Her şeyini sel suları ile kaybettiğini söyleyen Sinan Şahin, "Selin bizi vurduğu gün çok kötü bir gündü. Ben bir binanın çatısına çıkıp kendimi ancak kurtarabildim. Böyle şeyleri sadece televizyonlarda görebiliyorduk ama biz burada bunu yaşadık. Psikolojim bozuldu, aylar sonra kendime gelebildim. Sel günü benim arabam, birikimim, yıllarım gitti. Selin ardından devletimiz hep yanımızda oldu. Zarar gören esnafa konteynerler verildi, ödemeler yapıldı. Burada güzel şeyler yapıyorlar. İnanıyorum ki burası eskisinden çok daha güzel olacak" diye konuştu.

`BÜYÜK FELAKETİ YAŞADIK´

Selin ardından yaraların hızla sarıldığını anlatan Kadir Öztürk, "O gün biz burada büyük bir felaketi yaşadık. Her şeyimiz sel suları ile gitti. Dükkanlarımız battı. Fındık topluyorduk bahçede, geldiğimizde her şeyimiz gitmişti. O günden sonra toparlanmaya çalışıyoruz. Devletimiz bu süreçte çok yanımızda oldu. Onların verdiği konteynırlara iş yerlerimizi kurduk. Allah'a şükürler olsun mala geldi, cana gelmedi" dedi.

Dere yataklarına yerleşim alanları yapılmaması gerektiğini söyleyen Hicabi Karahasan da "Burada acı, gözyaşı, insanların mağduriyeti vardı. Şimdi bu yaralar sarılıyor ama Dereli´nin tekrar Dereli olabilmesi için 3 yıl kadar bir zaman ihtiyaç var. Dere yataklarına artık yerleşim alanları yapılmamalı. Bu insanların canına mal oluyor. Mal yerine koyulabiliyor ama can konulamıyor. Burayı yine yapıyorlar ama yine de burası riskli" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Giresun / Dereli Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

