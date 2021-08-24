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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsmail Kurt: "Yeni kurulan bir ekip olmanın dezavantajlarını yaşadık"

İHA

İsmail Kurt: "Yeni kurulan bir ekip olmanın dezavantajlarını yaşadık"

GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurt, Trabzonspor ile kendi evlerinde oynayacakları Karadeniz derbisi niteliğindeki karşılaşmada bordomavililer karşısında iyi bir mücadele sergileyerek sonuca ulaşan taraf olmak istediklerini söyledi. Kurt ayrıca, ligin ilk iki haftasında yeni kurulan bir takım olmanın dezavantajlarını yaşadıklarını vurguladı.
GZT Giresunspor’da Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurt, Süper Lig’de geride kalan iki haftada istedikleri sonuçları alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Yeni kurulan bir takım olarak zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kurt, “Sezona kendi evimizde Galatasaray karşısında aldığımız 20’lık yenilgiyle başladık. Ardından geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa’ya yine aynı skorla 20 mağlup olduk. Bu iki maçtan puansız ayrıldığımız için üzgünüz. Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında yeni kurulan bir ekip olmanın dezavantajlarını yaşadık. Adaptasyon sorunumuzu aştığımızda istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyoruz” dedi.
Yıllar sonra Karadeniz’in iki komşu il takımının karşı karşıya geleceğini vurgulayan Kurt, “Trabzonspor sezona çok iyi başladı. Rakibimiz ligde oynadığı iki maçı da kayıpsız geçti. Perşembe günü Roma ile UEFA Konferans Ligi PlayOff Turu 2. maçında karşı karşıya gelecekler. İlk maçta, kendi sahasında 21'lik mağlubiyet yaşayan Trabzonspor’a Roma ile oynayacakları rövanş maçında başarılar diliyoruz. Giresunspor olarak biz de Trabzonspor ile sahamızda oynayacağımız maçın hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Yıllar sonra Karadeniz’in iki komşu ilini karşı karşıya getirecek bu zorlu 90 dakikada Trabzonspor’u en iyi şekilde ağırlamak ve güzel bir futbol ile sahada istediğini alan taraf olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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