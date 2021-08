Karadeniz'de derbi heyecanı

Giresunspor ve Trabzonspor arasında oynanacak Karadeniz derbisi öncesinde Giresunspor Başkan Vekili Yamak, Türk futboluna örnek teşkil edecek mesajlar verdi

Süper Lig’de 3. hafta Karadeniz derbisine sahne olacak. Ligin yeni ekibi GZT Giresunspor, pazar akşamı Çotanak Spor Kompleksi’nde Trabzonspor’u ağırlayacak. 20212022 sezonuna Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında aldığı iki mağlubiyetle başlayan Giresunspor ile sezona 2'de 2 yaparak başlayan Trabzonspor, tam 44 yıl sonra Giresun’da karşı karşıya gelecek.



"Sahada rekabet, dışarıda dostluk

GZT Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Nahid Yamak, Trabzonspor ile oynayacakları Karadeniz derbisi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Yamak, “Komşu şehrimizin takımıyla hafta sonu önemli bir maça çıkacağız. Kendi evimizdeki her maça olduğu gibi bu maça da kazanmak için çıkacağız. Trabzonspor maçının öncelikle fair play çerçevesinde çok dostane geçeceğini ve onları Giresun’da en iyi şekilde ağırlayacağımızı söylemek, yeşil sahada ise kazanmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bizim maçımızdan önce Roma ile deplasmanda Avrupa kupası rövanş maçına çıkacak olan Trabzonspor’a öncelikle başarılar diliyor, rakibimizin Giresun’a turla gelmesini temenni ediyoruz” dedi.



"Derbi Karadeniz'e yakışacak"

“Bizler aynı denizden çıkan balığı yiyor, aynı kaynağın suyunu içiyoruz” diyen Yamak, açıklamasının devamında, “Bizler Karadeniz’in birbirine komşu iki iliyiz. Geçim kaynaklarımız, insanlarımızın karakteristik özellikleri, sosyal ve kültürel gelenek göreneklerimiz, coğrafi yapıların benzerliği, vatan ve millet sevgimiz aynı. Futbol tutkumuz, takımlarımıza olan bağlılığımız da aynı. Tamamen birbirine benzer iki şehrin takımları arasında oynanacak maçın her şeyden önce dostluk çerçevesinde geçmesini ve hak edenin kazanmasını diliyoruz. Bu maçın önemi her anlamda çok büyük ve bu hassasiyetin farkındayız. Gerek yeşil sahada, gerekse saha dışında Karadeniz insanına yakışır bir derbi mücadelesi izlettirmek istiyoruz” diye konuştu



"Transfer devam edecek"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yamak, “Özellikle son oynadığımız Kasımpaşa maçında takımda eksik olan noktaları daha iyi görme fırsatımız oldu. Bu mevkilere transfer yapmak için görüşmelerimiz sürüyor. Takımımıza 3 ya da 4 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Alacağımız oyuncuların nokta atışı olmasına dikkat ediyoruz. Taraftarlarımız merak etmesinler, takımımızda eksikliği hissedilen bölgelere gerekli takviyeleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

