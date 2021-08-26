Giresun yaylalarına turizm yatırımları devam ediyor

Giresun yaylalarına yeni turizm yatırımları hız kesmiyor. Giresun turizmine katkı sağlamak amacıyla daha önce Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan, ancak atıl durumda bulunan Kümbet Salon Çayırı’ndaki binalar onarılarak turizme kazandırılıyor.

Giresun’da önemli turizm alanlarından birisi olan Kümbet Yaylası’na her geçen yıl turizm yatırımları artarak devam ediyor. Bir süre önce Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan Kümbet Salon Çayırı mesire alanını kiralayan turizmci iş adamı Bülent İşseven atıl durumda bulunan binaları onararak yaz ve kış turizmi için cazip hale getirdi.



Kümbet'te yapılan turizm yatırımıyla ilgili bilgi veren Yatırımcı İşseven, "Giresun'un en önemli turizm mekanlarından birisi olan Kümbet'te yer alan Salon Çayırı mesire alanında daha önceden var olan ancak kullanılmayan binalar gerekli protokoller kapsamında kiralanmıştır. Burada 15'er yataklı üç ayrı konaklama otelleri ve restoran yer almaktadır. Çam ağaçları içerisinde yer alan mesire alanı hem yaz hem de kış turizmine ev sahipliği yapacaktır” dedi.

Şehir hayatından yorulanlar için cazip bir doğal ortam olduğunu ifade eden İşveren, “Yoğun tempolu şehir hayatından bunalıp, doğanın içerisinde huzur bulacak bir yer arayanlar için tercih edilecek bir yer. Ladin ağaçları ile çevrili 21 hektar içinde, deniz seviyesinden bin 700 metre yükseklikte, şehir merkezine 58 km, havaalanına 87 km uzaklıktayız. Özel olarak tasarlanmış dağ evlerinde konakladığınız süre boyunca doğa ile iç içe olunabilecek yer. Ladin ağaçları arasında yürüyüş, dağ bisikleti gibi birçok aktivite yapılabilir. Ayrıca ifade etmeyelim ki burası doğanın ortasında hiç bir ağaca zarar vermeden inşa edilmiş doğa dostu bir turizm mekanıdır” ifadelerini kullandı.

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