Aziz Behich, Giresunspor’da



Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA)GZT Giresunspor, Başakşehir´den Aziz Behich ile bir yıllık sözleşme imzaladı.Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, bir süredir gündeminde olan Aziz Behich ve kulübü ile anlaşma sağladı. Konuyla ilgili yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz, Başakşehir takımından sol bek oyuncusu Aziz Behich ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-08-26 21:05:47



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