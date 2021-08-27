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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlerde av sezonuna ilişkin hususlar belirlendi

İHA

Denizlerde av sezonuna ilişkin hususlar belirlendi

Denizlerde avlanma sezonu 1 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçıların dikkat etmeleri gerek hususlar belirlendi.
1 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olan denizlerde avlanma sezonu 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizlerde av sezonunun başlayacak olması nedeniyle balıkçıların dikkat etmeleri gerek hususlar konusunda yazılı açıklamada bulundu.
Karadeniz’de Ordu’nun Ünye ilçesi Taşkana burnundan Gürcistan sınırına karada olan karasularda her türlü trol avcılığının yasak olduğu belirtilirken gırgır ağları ile kıyıdan itibaren 1 Eylül 202115 Aralık 2021 tarihleri arasında 18 metre, 16 Aralık 202114 Nisan 2022 tarihleri arasında 24 metre derinlikten sığ sularda avcılık yapılmasının yasak olduğu ifade edildi. Aynı zamanda gırgır ağları ile hamsi avcılığının 15.0009.00 saatleri arasında yapılacağı ve gırgır ağları ile hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemilerinin ‘Avcılık İzin Belgesi' almalarının zorunlu olduğu belirtildi.
Denizlerde ve iç sularda avlanan su ürünlerinin karaya çıkış noktalarından ilk satışının yapılacağı yere, toptan satış merkezine, su ürünleri haline, soğuk hava deposuna ve işleme tesisine nakledilmeleri için nakil belgesi alınması gerektiği, 50 kilogram ve daha az miktardaki su ürünleri için nakil belgesi şartının olmadığı bildirildi.
Deniz salyangozu avcılığının yasak olduğu 15 Nisan ile 31 Ağustos tarihleri dışında algarna ile sahilden 500 metre mesafe içerisinde salyangoz çıkarma işleminin yapılamayacağı, salyangoz çıkarma işleminin 05:00 ile 20:00 saatleri arasına yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.
Giresun’da, Harşit çayı, Baltama, Aksu, Pazarsuyu, Yağlıdere, Çanakçı ve Gelevera derelerinin denize karıştıkları noktalarda 500 metre yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığının yasak olduğu ifade edildi. Limanlarda, balıkçı barınaklarında ve çekek yerlerinde ise ana mendireğin başından itibaren 100 metre yarıçaplı alanda su ürünler avcılığının yasak olduğu bildirildi. Ayrıca Giresun’da 1 Ekim ile 28 Şubat tarihleri arasında doğal alabalık avcılığının yasaklandığı belirtildi.
Giresun karasularında avlanan ve satışa sunulan balık çeşitlerinin standart boy sınırları hakkında da bilgi verildi. Belirlenen asgari boy uzunlukları ise, barbunya 13, dil balığı 20, eşkina 35, hamsi 9, istavrit 13, kalkan 45, amuderya kefali 35, diğer kefaller 20, has kefal 30, sarıkulak kefali 30, kırlangıç 18, levrek 25, lüfer 18, mezgit 13, palamut 25, pisi 20, sardalya 11, tekir 11, uskumru 20, alabalık 25, sazan 40 ve yayın balığı 90 santimetre olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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