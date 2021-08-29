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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor-Trabzonspor maçından notlar

DHA

GZT Giresunspor-Trabzonspor maçından notlar


Tolga SAĞLAM / GİRESUN, (DHA)GZT Giresunspor, Süper Lig´in 3´üncü haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.HAKAN KELEŞ´TEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Giresunspor´da teknik direktör Hakan Keleş, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11´de iki değişikliğe gitti. Keleş, Traore´nin yerine yeni transfer Aziz Behich´e, forvet hattında ise Balde´nin yerine Umut Nayir´e forma verdi. Yeşil-beyazlılarda cezalı olan Hüsamettin ise kadroda yer almadı.HAKAN KELEŞ PRO LİSANS ALDI
Giresunspor´da Galatasaray ve Kasımpaşa karşılaşmalarında pro lisanssız iki maça çıkma hakkını kullanan teknik direktör Hakan Keleş, Trabzonspor müsabakası öncesi bu sorunu çözüme kavuşturdu. Kurallara göre Süper Lig´de iki maça pro lisanssız çıkılabilirken, 49 yaşındaki teknik adam pro lisans alamasaydı, Trabzonspor karşılaşmasında saha kenarında olamayacaktı.ABDULLAH AVCI´DAN MECBURİ DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise ligde geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçındaki ilk 11´ine göre iki mecburi değişikliğe gitti. Avcı, sakatlığı bulunan Gervinho´nun yerine Abdülkadir Ömür´e, yine sakatlığı bulunan Bruno Peres´in yerine de Serkan Asan´a 11´de görev verdi. Ayrıca sakatlıkları bulunan Trondsen, Cornelius ve Dorukhan Toköz de maç kadrosunda yer almadı.ABDÜLKADİR ÖMÜR KAFİLEYE ÇARŞIBAŞI´NDAN KATILDI
Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı´nın maçın bir gün öncesinde kulüp tesislerinde yapılan kamp uygulamasına son vermesi nedeniyle futbolcular maç günü tesislere gelerek takıma katılıyordu. Bu doğrultuda Trabzon´un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan Abdülkadir Ömür de, Giresun´a kara yolu ile giden bordo-mavili kafilenin takım otobüsüne, yol güzerhagında olduğu için bu ilçede dahil oldu.
DENSWIL İLK KEZ KADRODA
Trabzonspor´da geçtiğimiz hafta içerisinde kadroya karılan yeni transfer Stephano Denswil, Giresunspor ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu. Takımla birlikte tek idmana çıkabilen Denswil, karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Tolga SAĞLAM
2021-08-29 21:53:03

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