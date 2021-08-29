Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig’in üçüncü haftasında GZT Giresunspor, Trabzonspor’u evinde konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 10 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Trabzonspor’un kullandığı korner vuruşunun ardından ceza sahasında bulunan Nwakaene, kalenin yakınından kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01

15. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru’nun ceza sahasına kestiği ortayı defans uzaklaştırdı, dönen topu önünde bulan Flavio’nun şutu kaleci Uğurcan’da kaldı.

29. dakikada sol kanattan Aziz Eraltay’ın ortasında arka direkte boş pozisyonda Zeki Yavru gelişine vurdu, defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada sağ kanattan Flavio’nun ceza alanına doldurduğu topa Umut Nayir vurdu, kaleci Uğurcan son anda çizgiden çeldi, dönen topu Alexis Perez tamamladı, defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

37. dakikada Nwakaeme’nin pasıyla topla buluşan Bakasetas’ın şutu direkten döndü.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Pelupessy xx, Sergio xx, Aziz xx, Umut xx, Diabate xx, Douglas Silva xx, Flavio xx, Alexis xx, Emre

Yedekler: Onurcan, Arda, Traore, Doukara, Balde, Sankhare, Champness, Sergen, Hayrullah, Çekdar

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Trabzonspor: Uğurcan xx, Berat Ayberk xx, Nwakaene xxx, Abdülkadir Ömür xx, Bakasetas xx, De Souza xx, Hamsik xx, Semedo xx, İsmail xx, Edgar Miguel xx, Serkan xx

Yedekler: Erce, Arda, Hüseyin, Siopis, Yusuf, Koita, Denswil, Yunus, Murat Cem, Abdulkadir Parmak

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Goller: Anthony Nnaduzor Nwakaene (dk. 7) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Anastasios Bakasetas, İsmail Köybaşı (Trabzonspor), Aziz Behich Eraltay (Giresunspor)

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