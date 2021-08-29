Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Flavio’nun pasıyla ceza alanına giren Zeki Yavru’nun vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. Köşe atışından sonuç çıkmadı.

62. dakikada sol kanattan ilerleyen Trabzonspor, hızla ceza sahasına yöneldi. Kanattan gelen topu değerlendirmek isteyen Semedo, topu yerden kaleye gönderdi ancak az farkla dışarı çıktı.

64. dakikada Sergio’nun yaptığı ortaya Sankhare boş kaleye dokunamadı, top dışarı çıktı.

70. dakikada sol kanattan Yusuf Sarı ceza alanına girmeden vurdu, köşeye giden topu kaleci Okan kornere çeldi.

86. dakikada Fode Koita’nın sert şutu defansa çarpıp kornere çıktı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Giresunspor: Okan xx, Zeki xx (Hayrullah dk. 90+3 ?), Pelupessy xx, Sergio xx, Aziz xx (Sankhare dk. 46 xx), Umut xx (Doukara dk. 46 xx), Diabate xx (Balde dk. 76 xx), Douglas Silva xx, Flavio xx, Alexis xx, Emre

Yedekler: Onurcan, Arda, Traore, Champness, Sergen, Çekdar

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Trabzonspor: Uğurcan xx, Berat Ayberk xx, Nwakaene xxx, Abdülkadir Ömür xx (Yusuf dk. 60 xx), Bakasetas xx (Siopis dk. 60 xx), De Souza xx, Hamsik xx, Semedo xx (Koita dk. 76 xx), İsmail xx, Edgar Miguel xx, Serkan xx

Yedekler: Erce, Arda, Hüseyin, Denswil, Yunus, Murat Cem, Abdulkadir Parmak

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Gol: Nwakaene (dk. 7) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Anastasios Bakasetas, İsmail Köybaşı, Jorge Semedo (Trabzonspor), Pelupessy (Giresunspor)

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