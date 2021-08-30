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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakan Keleş: “Yeni bir takım olmanın zorluklarını çekiyoruz”

İHA

Hakan Keleş: “Yeni bir takım olmanın zorluklarını çekiyoruz”

Süper Lig’in üçüncü haftasında Trabzonspor’a 10’lık skorla yenilen GZT Giresunspor, üçüncü haftada da hanesine puan yazdıramadı.
Süper Lig’in üçüncü haftasında Trabzonspor’u konuk eden GZT Giresunspor, 10’lık skorla kaybederken üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Hakan Keleş, yaptığı değerlendirmede, “Lige iyi başlayamadık. Çok hazır değildik. Eksiklerimiz vardı. İki maçı telafi etmek istiyorduk. Rakibimizi de göz önüne alırsak ofansif olarak bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. İstatistiklere baktığımızda başa baş bir oyun gibiydi, bize de gelebilirdi. Duran toptan yediğimiz bir gol oyun konsantrasyonumuzu bozdu. Ama söylediğim gibi bugün sahaya çıkan 11’de yeni oyunculardı. Geçen seneden Sergio var sadece. Uyum problemi var. Ama günden güne iyiye giden bir oyunumuz var diye düşünüyorum. Milli takım arası iyi gelecek. İnşallah toparlayacağız. Taraftarımızı üzüyorum biliyorum. Ama sonuçta yeni bir takım olmanın zorluklarını biraz çekiyoruz. Defansif olarak bazı şeyleri oturttuk. Fakat ofansta eksiklerimiz var. Pozisyona giriyoruz ama sonuç almada sıkıntı yaşıyoruz. Birlikte çok çalışma şansı bulamadık. Dediğim gibi milli takım arası iyi gelecek. Toparlayacağız” ifadelerini kullandı.

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