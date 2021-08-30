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GZT Giresunspor-Trabzonspor maçının ardından

DHA

GZT Giresunspor-Trabzonspor maçının ardından


Tolga SAĞLAM Selçuk BAŞAR / GİRESUN,(DHA)Süper Lig´in 3´üncü haftasında sahasında Trabzonspor´a 1-0 mağlup olan GZT Giresunspor´da teknik direktör Hakan Keleş, yeni bir takım olmanın dezavantajlarını yaşadıklarını ancak milli arada toparlanacaklarını söyledi.
Lige iyi başlayamadıklarını belirten Hakan Keleş, "Kaybedilen iki maçı bu maç öncesi telafi etmek istiyorduk. Rakibimizi de göz önüne alırsak ligin ofansif olarak en iyi takımlarından bir tanesi, ama defansif olarak zaaflarını biliyorduk. İstatistiklere baktığımda başa baş bir oyun. Bize de gelebilirdi ama duran toptan yediğimiz bir gol bizi biraz oyun konsantrasyonumuzu bozdu. Bugün sahaya çıkan ilk 11'in uyum problemi var. Günden güne de iyiye giden bir oyunumuz var diye düşünüyorum. Milli ara iyi gelecek, inşallah toparlayacağız, taraftarımızı da üzüyorum biliyorum ama yeni bir takım olmanın da dezavantajlarını çekiyoruz. Defansif olarak bazı şeyleri oturttuk, ofansif olarak eksiğimiz bir on numara, bir kenar oyuncusu. Pozisyonlara giriyoruz ama son vuruşlarda sıkıntı çektik, çalışmamız gerekiyor, birlikte çalışma şansı bulamadık, milli ara iyi gelecek toparlayacağız" ifadelerini kullandı.
Transferin sona ermediğini aktaran Keleş, bir on numara ve bir kenar oyuncusu transferi yapmak istediklerini kaydetti.
"KRİTERLERE TAKILAN OYUNCULAR VAR"
Keleş, bir gazetecinin sol bek oyuncusu Hüsamettin Tut'un durumuna ilişkin sorusuna, "Sözleşmeli oyuncumuz devam ediyor, iki tane kenar oyuncusu aldık, kriterler var tabi ki Erolcan Akdağ'ı kadroya alamadık, bir sürü kriterler var onlara takılıyorlar, sayılar tutması gerekiyor, genç oyuncuları kadroya almak zorunda kalıyoruz" yanıtını verdi.
"GİRESUNSPOR´U İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ"
İyi bir kadro kurduklarını düşündüğünü kaydeden Keleş, "Geçen sene de böyle bir kötü kadro başarılı olamayacak denildi ama sonunda belirli bir periyodu, uyumu yakaladık, inansınlar bize güvensinler, doğru işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Giresunspor'u iyi yerlere getireceğiz" şeklinde konuştu.
ABDULLAH AVCI: MİLLİ ARAYA KAZANARAK GİRMEK ÖNEMLİYDİ
30 Ağustos´un Zafer Bayramı´nı kutlayarak sözlerine başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, "44 yıl sonra Giresunspor´u tekrar ligde görmek sevindirici. Futbolcu olarak eski statta oynamıştım. Bugün böyle bir stadın, tesisin hem Türk futboluna hem de Giresunspor´a kazandırılması sevindirici. Giresunspor iki maçtır oyunun karşılığını alamadı. Bizim adımıza da Ağustos 5 ile 30 arası toplam 7 müsabaka oynadık. Bunların biri uzatmalı 4 Avrupa maçı ve 4-5 saat yolculuklu. Zihinsel yorgunluk ve sakatlıklarda bunun üzerine geldi. Ligde bu üç maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Kazandık, kazanırken bugün geçişlerde yakaladığımız pozisyonlar vardı. Duran toptan golü bulduk ve onu korumasını bildik. Gol erken olunca rakip kenar ortalarını çok yapmaya başladı. Orada 1-2 pozisyon verdik. Hem topa sahip olmak hem de skoru korumak önemliydi. Sakatlıklar var, değişimler oluyor. 3 maç sonunda zihinsel rahatlama için bu maçı kazanıp bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün geçen haftadan sakat ve olmayan oyuncularım vardı. Abdülkadir Ömür sakatlıktan çıktı, Türk futbolu için çok önemli. Serkan ne zaman görev versem en iyisini yapmaya çalışıyor. Yusuf oyuna girip iyi şeyler yapıyor. Diğerleri de katkı sağladılar. Kazanmak ve araya bu şekilde girmek son derece önemliydi. Taraftarımız bizi yolda karşıladı, onlara da teşekkür ediyoruz. Bu şekilde kazanmak bize güç veriyor. Şehri bir araya getiriyor. Trabzonspor şampiyonluklar yaşamış ve kaybetmiş. Önemli oyuncular kazandırmış bir şehir, kulüptür. Trabzonspor yarışacaktır. Hep saha içinde mücadele etmiştir ve buna devam edecektir. Başkan, yöneticiler, kulüpte çalışanlar, oyuncularım ve bize destek veren taraftara teşekkür ediyoruz ve armağan ediyoruz" dedi.
"TRABZONSPOR BU SENE ZİRVE YARIŞI VERECEKTİR"
Trabzonspor´un bu sene zirve yarışını vereceğini kaydeden Avcı, "Şu an itibariyle taraftar bize inanıyor, biz oyunculara inanıyoruz. İyi ve alternatifli kadromuz var. Bugün eksiklere, sakatlıklara ve yorgunluklara rağmen kazanabildik. Burası zor bir deplasman. Sakatlar, yorgunluklara rağmen rakamlar, istatistikler güzel. Her kazandığı hafta grubun ve şehrin enerjisi artıyor. Trabzonspor´un olduğu her yerde yarış vardır, bu senede de yarışı verecektir" diye konuştu.
"SON GÜNLERDE FIRSAT TRANSFERİ OLABİLİR"
Transfer çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını da belirten Avcı, "Transferde çok uyumlu çalıştık. Trabzon´a Kasım´ın 10´u itibariyle ayak basmıştım. Hem yarışırken hem planlama yaparken hem de transferlerle uğraşıyorduk. Birçok kulüpten yüzde 90 erken organize olduk, transferimizi erken bitirdik. Bugün belki de onun karşılığını alıyoruz. Transfer yüzde 95 bitti. Son günlerde fırsat transferi olabilir" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
Hakan Keleş'in açıklamaları
Abdullah Avcı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Giresun Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR
2021-08-30 01:02:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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