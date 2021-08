Bu okula kayıt yaptıran her öğrenciye bisiklet

Eynesil İlçesi Hacı Mustafa Eren Hafızlık Ortaokulu Okul Aile Birliği yeni kayıt yaptıran her öğrenciye bisiklet sözü verdi.

Doğu Karadeniz Bölgesinin ilk ve tek Hafızlık Ortaokulu olma özelliği taşıyan Hacı Mustafa Eren Ortaokulu, mevcut devam eden öğrencilere de bisiklet, dron ve değişik hediyelerle ödüllendirecek.

Konu ile ilgili Okul Aile birliği Başkanı Halil Karaman Köse bir açıklamada bulunarak, "Her öğrencimizi ödüllendireceğiz. Doğu Karadeniz Bölgesinin ilk ve tek hafızlık Ortaokulu olmasından dolayı, okul aile birliği ve okul yönetimimizle titiz çalışmalar içerisindeyiz. Geçen yıl ve bu yıl bize verilen desteklerle mevcut ve yeni kayıt yaptıran her öğrencimize bisiklet verme sözü verdik. Yine her öğrencimiz sosyal yönden geliştirmek ve topluma kazandırmak için pandemi dönemimde bile faaliyetlerde bulunduk. Tecrübeli öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimizin tamamına yüzme, okçuluk, dart ve futbol kursları düzenledik. Önümüzdeki aylar için de etkinliklerimizi geliştirerek tüm öğrencilerimiz yurt gezisine göndereceğiz. Bu çalışmalarımızın tamamında bize destek olan ve yanımızda duran Eynesil İlçe Müftülüğüne, Eynesil TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) temsilciliğine ve hayır sever iş insanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köse, pansiyon çalışmaların tamamlandığını ve çevre il ve ilçelerden de bu yıl öğrenci kabulünün olacağını da ifade etti.

