Çocuklar virüse karşı eğlenerek bilinçlendirildi

Görele Belediyesi tarafından çocuklara yönelik ‘Profesör Cavid Koronaya Karşı’ isimli çocuk oyunu sergilendi.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Murat Bulut’un yaptığı ‘Profesör Cavid Koronaya Karşı’ isimli çocuk oyunuyla çocuklara tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında alınacak tedbirler eğlenceli olarak aktarıldı.

Belediye tarafından oynatılan ‘Profesör Cavid Koronaya Karşı’ isimli çocuk oyununda çocuklar patlamış mısırlarını yiyerek, koronavirüs salgınında nelerin yapılması gerektiğini eğlenceli olarak izleme imkanı buldu.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, böylesine önemli bir oyunu çocuklarımızla buluşturan Murat Bulut’a teşekkür ederek, “Bilindiği üzere ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya bir salgının tehdidi altında. Bu salgına karşı hayatımızda çok sayıda değişiklik yaptığımızda bir gerçektir. Bu değişiklikleri çocuklarımıza açıklayabilmek her ebeveyn için hayli zor olmaktadır. Bizlerde belediye olarak koronavirüs salgınının ciddi sonuçlarını ve bu salgın için alınacak tedbirleri çocuklarımıza eğlenceli bir şekilde aktararak, ebeveynlerimizin üzerindeki bu yükü hafifletmiş olduk. Böylesine önemli bir oyunu yazarak, yöneten ve bu oyunun oynanmasında önceliği memleketine veren Murat Bulut’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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