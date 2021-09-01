TMO Giresun’da fındık alımlarına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Giresun’da yeni sezon fındık alımına başlandı. Giresun’da ilk etapta Giresun Fındık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk (GİFLİDAŞ) ve Tirebolu’da bulunan TMO şubesinden alımlar gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, sistem üzerinden randevusunu oluşturan üreticilerin fındıklarını alım noktalarından almaya başladı. Giresun’da 1 Eylül itibariyle 2 noktadan alım yapan TMO’nun 6 Eylül itibariyle Espiye, Görele, Güce ve Bulancak’ta bulunan şubelerinde de fındık alımlarına başlanacağı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Giresun Fındık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk'ta (GİFLİDAŞ) 23 Ağustos tarihinden itibaren 2021 yılı fındık alımlarına başlandığı belirtildi. Lisanslı depoya fındıklarını getiren üreticilerden herhangi bir kesinti yapılmazken, ödemeleri ise bir gün sonra yapılıyor. Lisanslı depo aynı zamanda sadece Giresun’dan değil Ordu ve Trabzon’dan getirilen fındıkların da alımını yapıyor. TMO şubelerine fındığını veren üreticilerin ise ödemeleri 10 gün sonra hesaplarına yatırılacak.

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