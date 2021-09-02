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Giresun Emniyet Müdürü Kızılay’dan huzur ve güven için samimiyet mesajı

İHA

Giresun Emniyet Müdürü Kızılay’dan huzur ve güven için samimiyet mesajı

Giresun’da ulusal basında görev yapan gazeteciler göreve yeni atanan il Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay’a ziyarette bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Kızılay, basın mensuplarının kamu görevi üstlendiğini belirterek toplumun bilgi alması noktasında önemli görevler düştüğünü söyledi.
Hafta sonu oynanan GiresunsporTrabzonspor karşılaşmasında yaşanan bir takım aksaklıklara değinen İl Emniyet Müdürü Kızılay, “44 yıllık özlemi bitirerek Süper Lig’e yükselen Giresunspor’u gönülden tebrik ediyorum. Hangi takımlı olursak olalım yaşadığımız şehrin takımını tutmalıyız ve ben de artık bir Giresunsporlu olarak çotanağım. Giresunspor Yönetimi, basını, taraftarı hep beraber bir birimizi anlayarak, dinleyerek en iyi şekilde bir sezon geçirmek istiyoruz. Yaşanan bir takım aksaklıklarda sorunun değil, çözümün bir parçası olarak diYalog içerisinde olmalıyız. Mesela geçen haftaki maçta Giresunspor bayrağı içeri alınmamış eğer mevzuatlara aykırı bir durum yoksa alınmalıydı. Ben şahsen Giresunspor’un bayrağını statta yıllardır dalgalandıran arkadaşı arayarak irtibata geçtim ve o bayrağın statta her zaman dalgalanması gerektiğini ve bir sorun olursa bana da ulaşabileceğini söyledim. Çünkü biliyoruz ki statlara metal, ahşap gibi sert cisimlerin sokulması yasaktır, ama plastik gibi cisimlerle bayrağın stada girmesinde bir sorun yoktur. Yine engellinin stada giremeyişiyle ilgili bir eleştiri var. Bu konuyu da araştırdığımızda gördük ki doğrusu çok daha başka. Her engellinin stada giriş yapacağı engelli girişi vardır. Ancak söz konuş engelliye refakat eden Pasoligi dahi bulunmayan kişi engelli kardeşimizi engelli girişinden değil aksine başka bir girişten sokmak istemiş ve engelli kardeşimizi kullanarak kendisi de stada girmek istemiştir. Görevli arkadaşlarımızda engelli girişine yönlendirmiştir fakat ısrar etmiş hatta mukavemet göstermiştir bunun üzerine yapılan kontrollerde engelli kardeşimizin yanındaki refakatçinin alkollü olduğu da doktor raporuyla tespit edilmiştir. Yine stada alınmayan taraftarlar konusu da vardır ki kurallar açıktır. Bir Passoligle bir kişi giriş yapar ancak bir Passoligle çift giriş yapmaya çalışanlar olmuş ve görevlilerde buna izin vermemiştir. Dolayısıyla basın mensupları dahi kendi girişlerinin dışında hiçbir kapıdan giriş yapamazlar. Hatta protokolden girmesi gerekenler de maalesef başka bir kapıdan giriş yapmaları mümkün olmuyor. Bu kuralları koyan oradaki görevliler değil, onlar sadece belirlenen kuralları uygulamak zorunda olanlardır. Biz emniyet teşkilatı olarak da vatandaşımızın işini zorlaştıran değil kolaylaştıran olmalıyız. Sorunun değil, çözümün parçasıyız. Bu noktada hepimize görev düşüyor” dedi.
Giresun’da bulunmaktan son derece mutlu olduğunu da ifade eden Emniyet Müdürü Kızılay, “Giresun’un bilmediğim o kadar onur ve gurur duyulacak değerleri varmış ki inanın bilmiyordum. Mesele Kurtuluş Savaşı’nda iki tane gönüllü alay çıkardığını ve bunların 42. ve 47. Gönüllü Alaylar olduğunu, Giresun dışında iki ayrı şehirde Giresun Şehitliğinin bulunduğunu ve dünyanın en kaliteli fındığının Giresun’da üretildiğini bilmiyordum. Bunlar gerçekten gurur duyulacak değerler ve ben de böyle bir ilde görev yapmaktan mutluluk duyuyorum. Giresun’da görev yaptığım süre içerisinde her şeyden önce samimiyetle şehrin huzuru ve güveni için çalışacağım. Samimiyet olursa diğerleri peşinden gelir. Önceliklerimiz arasında uyuşturucu ile mücadele en başta geliyor, ancak Giresun’da şehir içi trafiğinin bir sorun olduğunu gördüm bununla ilgili tespitlerimizi ve incelemelerimizi yapıyoruz mümkün olduğunca bir düzen getirmeye çalışacağız. Bunun dışında Giresun asayiş olaylarının pek yaşanmadığı huzurlu bir şehir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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