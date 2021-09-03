Giresun’da okullar dezenfekte ediliyor

6 Eylül’de ülke genelinde başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde Giresun Belediyesi şehir genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.
20212022 eğitim ve öğretim yılı 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitim şeklinde başlayacak. Giresun Belediyesi tarafından şehir genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde dezenfeksiyon çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda sınıflar, koridorlar tuvaletler ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “Tüm imkânımızı geleceğimiz olan çocuklarımız için seferber ediyoruz. Yeni eğitimöğretim yılında zorlu bir süreç bizi bekliyor ve aldığımız önlemler ile bunun üstesinden geleceğiz. Pandemi süreci özellikle çocuklarımız için çok zorlu geçti. Uzun süredir evlerden online eğitim sürdürüyordu. Giresun Belediyesi olarak öğrencilerimiz okullarına gittiklerinde hijyen ve güvenlik açısından herhangi bir problem yaşamaması için çalışmalarımızı yaptık. Yeni eğitimöğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.