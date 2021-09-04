Sel afeti yaşanmıştı, yeni vizyon kazanıyor Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında sel afetinin yaşandığı Doğankent’te yapılan afet konutları ve kentsel dönüşüm projesi ilçeye yeni bir görüntü kazandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel afeti yaşanmıştı, yeni vizyon kazanıyor Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında sel afetinin yaşandığı Doğankent’te yapılan afet konutları ve kentsel dönüşüm projesi ilçeye yeni bir görüntü kazandırdı

İHA

Sel afeti yaşanmıştı, yeni vizyon kazanıyor Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında sel afetinin yaşandığı Doğankent’te yapılan afet konutları ve kentsel dönüşüm projesi ilçeye yeni bir görüntü kazandırdı

Giresun’da geçen yıl 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde Dereli ilçesinden sonra en çok zarar gören Doğankent ilçesindeki afet evleri ve kentsel dönüşüm projesiyle yapılan 156 konut ve 70 dükkanın eylül ayı içerisinde teslim edilmeye başlanacağı belirtildi.
AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın beraberinde bulunan Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden’le beraber ir yıl önce meydana gelen sel afeti sonrasında zarar gören ve tehlike arz eden binaların yıkımıyla başlatılan afet konutları ve kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.
Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Kadir Aydın yaptığı açıklamada, 156 konut ve 70 dükkanın eylül ayı içerisinde teslim edilmeye başlanacağını, bazı kamu binalarının yapımı için de ihale aşamasına gelindiğini söyledi.
Projenin tamamlanmasıyla ilçenin yeni bir vizyona kavuşacağını kaydeden Milletvekili Aydın, “Giresun’da 22 Ağustos 2020 yılında yaşanan sel afetinde Dereli’den sonra en çok hasar gören Doğankent ilçesinde hasarlı ve riskli binaların yıkımıyla başlatılan kentsel dönüşüm projesinde 156 konut ve 70 dükkan inşaatında sona yaklaşıldı. Eylül ayı içerisinde kademeli olarak anahtar teslim ev ve dükkanlar sahiplerine teslim edilmeye başlanacaktır. Örnek daireleri gezip incelediğimizde gördük, yapılan proje olsun, kullanılan malzeme olsun dört dörtlük yapılmış. Biz bu projeye aynı zamanda vizyon projesi olarak bakıyoruz. Bu proje bittiğinde, yine kaymakamlık, okul binaları, gençlik merkezi, spor tesisi gibi kamu binalarında ihale aşamasına geldik. Bunlar tamamlandığında ilçemizin kaderi değişecek bir başka vizyon kazanmış olacaktır. Projenin birinci etabı anahtar teslim ay sonu itibarıyla teslim edilmeye başlanacak. Altyapısıyla, doğalgazıyla gerçekten afetten önce Doğanket’in hayal edemeyeceği yatırımların hızlandırılmış şekilde ilçemize geldiğini görmek bizleri de mutlu etmektedir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün ilgili bakanlıklar, bizler afetin izlerini çok kısa zamanda silmeye çalıştık ve üstesinden gelindiğini halkımız takdir ediyor olması en büyük mutluluk kaynağımızdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da okullar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Giresun’da okullar dezenfekte ediliyor
Giresun’da okul servisleri denetlendi Okul servis aracı sürücülerine ve rehber personellere eğitim semineri verildi, ardından araçlar denetlendi
YEREL HABERLER Giresun’da okul servisleri denetlendi Okul servis ...
Giresun’da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
GZT Giresunspor, Alanyaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor
YEREL HABERLER GZT Giresunspor, Alanyaspor maçıyla yeni bir sayfa ...
Giresun Emniyet Müdürü Kızılay’dan huzur ve güven için samimiyet mesajı
YEREL HABERLER Giresun Emniyet Müdürü Kızılay’dan huzur ve güven ...
Giresun Üniversitesi’nde yaklaşık yüzde 13 kontenjan boş kaldı
YEREL HABERLER Giresun Üniversitesi’nde yaklaşık yüzde 13 kontenjan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.