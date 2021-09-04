Biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu (2)

VALİ ÜNLÜ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Giresun Valisi Enver Ünlü, iki yavru kedinin ölü bulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Ünlü, konuyu titizlikle takip ettiklerini ve faillerin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Giresun / Şebinkarahisar
2021-09-04 17:07:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.