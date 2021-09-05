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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafız adayları bisikletlerine kavuştu

İHA

Hafız adayları bisikletlerine kavuştu

Eynesil Hacı Mustafa Eren Hafızlık Ortaokulu'nda Okul Aile Birliği tarafından 5. ve 6. sınıf öğrencilerine bisiklet ve drone dağıtıldı.
Daha önce okula yeni kayıt yaptıran her öğrenciye bisiklet sözü veren Okul Aile Birliği, öğrencilerinin tamamına hediye verdi. Törende konuşan Eynesil İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, "Okulumuz bölgenin ilk ve tek hafızlık proje okulu olma özelliğini taşıyor. Biz bunun kıymetini biliyoruz. Nasip olursa gelecek yıl ilk hafız mezunlarımızı vermiş olacağız. Burada topluma
yaralı fertler yetiştireceğiz. Her bir öğrencimiz bizim için kıymetlidir ve uzman öğretmenlerimiz eşliğinde her bir öğrencimiz burada aile ortamında eğitim alıyor. Bölge ilçelerimiz için bu okulumuz bulunmaz bir fırsattır. Okulumuz sayesinde her evden bir veya birkaç hafızın yetişmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.
Eynesil İlçe Müftülüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı Eynesil İlçe Temsilciliği (TÜGVA) katkılarıyla gerçekleşen törende konuşmalardan sonra öğrenciler bisiklet veya drone almak için kura çektiler. Okul Aile Birliği Başkanı Karaman Halil Köse tören sonrası yaptığı açıklamada, "Bisiklet ve drone'ların temininde bizleri yalnız bırakmayan Türkiye Gençlik Vakfı Eynesil İlçe Temsilciliğine, İlçe Müftülüğüne, hayırsever insanlarımızın yanında gurbetçi vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Okulumuz açıldığı günden bu güne çok büyük sıkıntılar çektik ama bu günleri görünce tüm sıkıntıları unuttuk. Okulumuzun bazı eksikleri var ve bu eksikliklerimizi de en kısa sürede tamamlayarak yeni eğitim öğretim yılına gireceğiz. Yeni nesilde hafız, topluma yaralı gençler yetiştireceğiz" diye konuştu.
Tören, 6. sınıf öğrencisi Yusuf Ziya Köse'nin Kur'anı Kerim tilaveti ile son buldu. Törene Giresun İl Genel Meclis üyesi Fatih Cansız, Eynesil Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren, Eynesil Belediye Başkanvekili Nail Civil, AK Parti Eynesil İlçe Başkanı Hüseyin Mürtezaoğlu, MHP İlçe Başkanı Suhpi İncekara, Türkiye Gençlik Vakfı Eynesil İlçe Başkan Yardımcısı Erdoğan Çetin, okul idaresi ve öğretmelerin yanı sıra öğrenci ve veliler katıldılar.

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