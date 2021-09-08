Bulancak derelerinde 13 köprü yenilenecek

Giresun’un Bulancak ilçesinde sel taşkınlarında riskli bulunan 13 köprünün yıkılarak DSİ tarafından yenisinin yapılacağı belirtildi.

DSİ tarafından yapılacak köprü ve diğer yapıların yenilenmesi için sahada çalışma ve inceleme başlatılırken, Bulancak’ta yapılacak çalışmalar için Belediye Başkanı Recep Yakar’da sahada yer aldı.

Bulancak Gıcıklı Mevkiinde bulunan Gıcıklı köprüsünde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Recep Yakar, “Bulancak’ta daha önce DSİ tarafından sel ve su baskınlarına karşı dere yataklarında yapılan ıslah ve iyileştirme çalışmaları son yıllarda oluşan aşırı yağışlara rağmen ilçemizde bir sıkıntı oluşmasını engelledi. Şimdi de dereler üzerinde ulaşım sağlayan 13 köprümüzde yenileme çalışmaları yapılacak. Önce köprülerdeki altyapı hizmetlerinin durumu tespit edilerek nasıl bir yöntem izleyeceğiz ona karar vereceğiz. Yenileme çalışmaları hızlı bir şekilde başlayacak ve tamamlanacaktır. İlçemizde ve bölgemizde bir daha sel felaketi olmasın diye yapılan ve sürdürülen çalışmalar devam edecektir” dedi.

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