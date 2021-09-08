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Fındık üreticilerine “Ürününüzü satmak için acele etmeyin” çağrısı

İHA

Fındık üreticilerine “Ürününüzü satmak için acele etmeyin” çağrısı

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, fındık üreticilerinin ürünlerini satmak için acele etmemeleri uyarısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Giresun kalite fındığa 27 lira taban fiyat açıklamasına rağmen serbest piyasada 25 liraya fiyat oluştuğuna dikkat çeken Şahin, üreticilere çağrıda bulunarak, fiyatların önümüzdeki günlerde yükselebileceğini ve acele etmemeleri gerektiğini belirtti.
Gurbetçilerin ve acil ihtiyacı olanların piyasaya fındık indirmeye başladığını ve bu yüzden serbest piyasada beklentilerin altında fiyat oluştuğunu öne süren Şahin, “Her sezon olduğu gibi yine üreticilerimize pazara fındık indirmek için acele etmemeleri konusunda çağrıda bulunmak istiyoruz. Şuanda üreticilerimiz fındığını daha kurutamadı ve bu yüzden de TMO’ya fındık getirip satmaya başlamadı. Üretici fındığını iyice kurutup, seçmesi TMO’nun kriterlerine uygun hale getirebilmesi için biraz zaman geçmesi gerekiyor bir de spekülatörlerin TMO fındık paralarını erken ödemeyecek söylentiler de üreticilerde kararsızlığa yol açmaktadır. Bunu fırsat bilen serbest piyasa da düşük fiyattan alabildiğince gurbetçilerin ve acil ihtiyacı olanların fındığını alıp stoklamak istiyor. Buna üreticilerimiz fırsat vermemelidir. Önümüzdeki günlerde TMO’ya satışlar yoğun olarak artınca serbest piyasada da fiyatların yükseleceğini öngörüyoruz. Ayrıca TMO’da randımana göre fiyatların 28,29 lirayı bulacağını da söyleyebiliriz. Bu yüzden üreticilerimizin şu aşamada acele etmemeleri ve spekülatörlerin oyununa gelmemeleri konusunda uyarıda bulunmak istiyoruz” dedi.

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