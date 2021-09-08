Giresunspor, Krasnodar'dan Suleymanov'u kadrosuna kattı



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Rusya ekibi Krasnodar'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladıklarını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten Magomed-Shapi Suleymanov transferiyle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "GZT Giresunspor´umuz Rusya Premier Liga takımlarından FK Krasnodar´dan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov´u satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2021-09-08 14:21:39



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