GZT Giresunspor’un transfer raporu Karadeniz ekibinde 16 futbolcu geldi, 17 gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor’un transfer raporu Karadeniz ekibinde 16 futbolcu geldi, 17 gitti

İHA

GZT Giresunspor’un transfer raporu Karadeniz ekibinde 16 futbolcu geldi, 17 gitti

Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor, yaz transfer döneminde 16 yeni isimi dahil ederken, 17 futbolcu ile yollarını ayırdı.
Süper Lig'e 44 yıl aranın ardından yükselen GZT Giresunspor, yaz transfer döneminde hareketli günler geçirdi. Karadeniz ekibi bu süre içerisinde 16 oyuncuyu kadrosuna katarken, 17 oyuncuyla yollarını ayırdı. Takımda TFF’den lisansı çıkmış toplam 35 oyuncu bulunurken, bu oyuncuların yaş ortalaması da 26.3 oldu. Ayrıca Giresunspor’un piyasa değeri 27 milyon Euro oldu. Transfermarkt’a göre, yeşilbeyazlıların piyasa değeri en yüksek futbolcusu ise 6 milyon Euro ile Shapi Suleymanov oldu.
Giresunspor’u Süper Lig'e taşıyan futbolcuların birçoğuyla yollar ayrıldı. Bunlardan biri takım kaptanı Eren Tozlu ve bir diğeri ise Michal Jan Nalepa oldu. Özellikle bu iki futbolcunun Giresunspor’dan ayrılması taraftarlar arasında eleştirilere yol açtı.

Correa konusu çok konuşuldu
Giresunspor’da transfer dönemi çok hareketli geçti. Transfer görüşmeleri Giresunspor’un İstanbul’daki ofisinde yürütüldü. Anlaşma sağlanan oyuncuların sağlık kontrolleri yapılıp, sözleşmeler imzalandıktan sonra oyuncular Giresun’a getirildi. Bu süreçte büyük umutlarla transfer edilen Esat Mala, transfer edildiği Arnavutluk’un Partizani takımına kiralık olarak geri gönderildi. Yine ön anlaşma sağlanan Jorge Correa’nın da, tesislere koltuk değnekleriyle gelmesinin ardından bu transfer de iptal edildi.

Giresunspor'da gelenlergidenler
Giresunspor’da gelenler listesinde Galatasaray’dan kiralık Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Trabzonspor’dan kiralık Flavio, Fousseni Diabate, Beşiktaş’tan Umut Nayir, Başakşehir'den Aziz Behich, Yeni Malatyaspor’dan Zeki Yavru, Adana Demirspor’dan Hamidou Traore, Akhisarspor’dan Çekdar Orhan, Club Atletico Lanus’dan Alexis Perez, SK Dnipro1’den Douglas Silva Bacelar, Sheffield Wednesday’dan Joey Pelupessy, Panathinaikos’tan Younousse Sankhare, Newcastle United’dan Joe Champness, FK Krasnodar'dan kiralık Shapi Suleymanov ve AlEttifaq takımından Souleymane Doukara yer aldı.
Gidenler listesinde ise; Tolgahan Acar, Sadi Karaduman, İshak Doğan, Kerem Kalafat, Anthony Uzodimma, Mehmet Taş, Michal Nalepa, Helder Tavares, Abdou Razack Traore, Levy Madinda, Caner Hüseyin Bağ, Marko Milinkovic, Ertuğrul Şenlikoğlu, Muhammed Himmet Ertürk, Eren Tozlu, Yasin Ozan ve Esat Mala bulunuyor.

GZT Giresunspor’un 202122 kadrosu
Süper Lig'in yeni takımı Girezunspor'un 20212022 sezonunda kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:
Alexis Rafael Perez Fontanilla, Alperen Aydın, Arda Kılıç, Atakan Doğanay Aygün, Aziz Eraltay, Cihat Topatan, Çekdar Orhan, Douglas Silva Bacelar, Emre Taşdemir, Erol Can Akdağ, Fatih Yılmaz, Flavio Medeiros Da Silva, Fousseni Diabate, Furkan Kütük, Göktan Cörüt, Hamidou Traore, Hayrullah Bilazer, Hüsamettin Tut, Ibrahima Balde, Jeoy Mathijs Pelupessy, Joseph William Champness, Kıraç Baş, Magomed Shapi Suleymanov, Mamadou Diarra, Mehmet Doğaç Çifçi, Umut Nayir, Muhammed Kılıçaslan, Okan Kocuk, Onurcan Piri, Saruhan Bolat, Sergen Piçinciol, Sergio Antonio Da Luz Junior, Souleymane Doukara, Younousse Sankhare ve Zeki Yavru.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yollar fındık harmanı oldu Fındık hasadının sona erdiği Giresun’da üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarlarına sererek kurutmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Yollar fındık harmanı oldu Fındık hasadının sona ...
Çöp tesisi atık sularının denize deşarjı iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER Çöp tesisi atık sularının denize deşarjı iddiasına ...
Giresun'da belediyeden esnafa 12 milyon lira pandemi desteği verildi
YEREL HABERLER Giresun'da belediyeden esnafa 12 milyon lira pandemi ...
Suleymanov GZT Giresunspor’da
YEREL HABERLER Suleymanov GZT Giresunspor’da
Giresunspor, Krasnodar'dan Suleymanov'u kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Giresunspor, Krasnodar'dan Suleymanov'u kadrosuna ...
Fındık üreticilerine “Ürününüzü satmak için acele etmeyin” çağrısı
YEREL HABERLER Fındık üreticilerine “Ürününüzü satmak için acele ...
Bulancak derelerinde 13 köprü yenilenecek
YEREL HABERLER Bulancak derelerinde 13 köprü yenilenecek
Yavru kediler, köpeklerin saldırısı sonucu ölmüş
YEREL HABERLER Yavru kediler, köpeklerin saldırısı sonucu ölmüş
GZT Giresunspor’dan transfer görüşmesine koltuk değneğiyle gelen futbolcu açıklaması Giresunspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak: "Menajeri 'Ayak bileğinden sakatlığı var' dedi"
YEREL HABERLER GZT Giresunspor’dan transfer görüşmesine koltuk ...
GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: “Giresun'da 3’üncü OSB’ye ihtiyaç var”
YEREL HABERLER GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: “Giresun'da 3’üncü ...
GZT Giresunspor'da, Rusya'dan transfer atağı
YEREL HABERLER GZT Giresunspor'da, Rusya'dan transfer atağı
Gümüşhane'den Giresun'a bağlanmak için referandum yapılan Günyüzü köyünde muhtar yapılan haberlere tepkili
YEREL HABERLER Gümüşhane'den Giresun'a bağlanmak için referandum ...
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.