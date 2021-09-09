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GZT Giresunspor geleceğe umutla bakıyor Çotanakların Basın Sözcüsü Önal: “Transferlerimizi tamamladık, milli arayı çok iyi değerlendirdik. Uyum sorununu büyük ölçüde aştık, artık çok daha iyi bir Giresunspor izleteceğiz”

İHA

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da, Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, yaptıkları transferlerle kadrolarını büyük oranda yenilediklerini söyledi.

GZT Giresunspor geleceğe umutla bakıyor Çotanakların Basın Sözcüsü Önal: “Transferlerimizi tamamladık, milli arayı çok iyi değerlendirdik. Uyum sorununu büyük ölçüde aştık, artık çok daha iyi bir Giresunspor izleteceğiz”

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’da, Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, yaptıkları transferlerle kadrolarını büyük oranda yenilediklerini söyledi.
Önal, transfer döneminin artık geride kaldığını ve toplamda 16 transfer gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Yaz transfer döneminin başından beri yaklaşık 84 gün süren bir dönemde nasıl bir yol izleyeceğimiz, hangi şartlar altında transfer yapacağımız belliydi. 44 yıl sonra Süper Lig’e çıktık, kulübümüzün geriye dönük borçları vardı, hem bu borçları ödedik hem de takımımıza fazla maliyeti olmayan transferler yaptık. Bütçemizin dışına çıkmadık. Transferleri uzun pazarlıklar sonucu en minimum seviyelere çekerek kadromuzu tamamladık. Transferleri yaparken ince eleyip sık dokuduk. Giresunspor’a fayda sağlayacağına inandığımız oyuncuları kadromuza kattık” diye konuştu.

"Taşlar yerine oturmaya başladı"
Yeni transferlerin şehre ve takıma büyük ölçüde uyum sağladıklarını söyleyen Önal, “Kolay değil, 16 tane transfer yaptık. Bu oyuncular daha önce bir arada oynamamış, birbirlerini tanımayan oyunculardı. Ligde 3 hafta geride kaldı. Bu 3 maçta her takım gibi bizde yeni bir takım olmanın dezavantajlarını yaşadık. Ardından lige verilen milli arayı çok iyi değerlendirdik. Uyum sorununu büyük ölçüde aştığımızı söyleyebilirim. Taraftarlarımız ve tüm futbolseverler çok daha iyi bir Giresunspor izleyecek” dedi.

Ayrılanlara başarılar diledi
Giresunspor ile yollarını ayıran futbolculara da teşekkür eden Önal, “44 yıl aradan sonra Süper Lig’e bizleri taşıyan ve profesyonellik gereği yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız bütün futbolcularımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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