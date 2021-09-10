Erken başlayan hamsi sezonu, erken bitecek endişesi Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, balıkların gelişim gösterebilmesi için av sezonunun gırgır tekneleri için bir ay daha geç başlatılması gerektiğini söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erken başlayan hamsi sezonu, erken bitecek endişesi Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, balıkların gelişim gösterebilmesi için av sezonunun gırgır tekneleri için bir ay daha geç başlatılması gerektiğini söyledi

İHA

Erken başlayan hamsi sezonu, erken bitecek endişesi Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, balıkların gelişim gösterebilmesi için av sezonunun gırgır tekneleri için bir ay daha geç başlatılması gerektiğini söyledi

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, her geçen yıl biraz daha verimsiz ve kalitesiz av sezonuna başladıklarını ifade ederek, KasımAralık ayında bu sene için hamsi sezonunun bitebileceğini söyledi.
Denizlerde av yasağının bittiği 1 Eylül itibarıyla palamut balığının görülmediğini, diğer balıkların da az bulunduğunu kaydeden Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, hamsi avının da erken başlayıp erken biteceğini belirterek, “Bu sene hamsininde avcılığı eğer erken başlandıysa erken biteceği anlamına gelir. Çok karamsar konuşmak istemiyorum ama KasımAralık ayında bu sene için hamsi avı bitebilir. Normalde balıkçılarımız palamutla başlayıp, hamsi avı ile devam ederdi. Ancak bu sene tam tersi oldu. Palamut görünmezken hamsi avı başladı. Bu da şu anlama gelir ki erken başlayan hamsi avı bir ay sonra Kasım, Aralık aylarında karasularımızı terk ederek gidecektir. Şu anda avlanan hamsinin de kalitesiz ve boyunun kısa olduğunu görüyoruz. Çünkü hala deniz suyumuz sıcak ve hamsi yağlanmadı bununla birlikte boyları da büyüyemedi. Tam sular soğuduğunda hamsi yağlandığında ise erken avlanan hamsi kalmayacaktır.” dedi.

Balıklar gelişemeden av sezonu erken başlıyor
Av sezonunun bir ay daha geç başlaması gerektiğini de ifade eden Arslan, “ 1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonunda bizler balıklara büyüme fırsatı vermemiş oluyoruz. Çünkü MayısHaziran aylarında balıklar yumurtalarını bırakıyor. 3,4 ay sonra ise av sezonu açılıyor. Oysaki balıklar bu süre içerisinde büyüyüp gelişemiyor. Bunu da zaten avlanan balık boylarında görüyoruz. Her geçen yılda balık boyları giderek küçülmektedir. Bu nedenle 1 Eylül yerine 1 Ekim tarihinde av sezonu bir ay daha geç başlamış olsa balıkların boylarının bir, iki santim daha büyüme imkanı olur ve deniz suyu soğumaya başladığı içinde iyice yağlanmış olacaktır. Zaten şuanda avlanan balıklar da benim bu söylediğimi doğrulayacak durumdadır” dedi.

Kıyı balıkçıları ve balıklar için gırgır avı bir ay geç başlamalı
Kıyı balıkçılarıyla, büyük gırgır teknelerinin bir tutulmaması gerektiğini de kaydeden Arslan, “ Özellikle büyük tekneler için av sezonunu mutlaka bir ay geç başlatılmalıdır. Burada kıyı balıkçılarıyla ,büyük gırgır tekneleri bir tutulmamalıdır. Çünkü kıyı balıkçıları 1 Eylül’de av sezonuna başlamış olsa tutabilirse bir palamut olur, ama büyük gırgır tekneleri, palamut yoksa hamsiye yöneliyor. Karadeniz’de 6,7 bin civarında kıyı balıkçısı var. Bu teknelerin bir yılda tuttuğu balığı gırgır tekneleri bir ağ atmada tutma imkanına sahip. Yani kıyı balıkçılarıyla, büyük gırgır tekneleri aynı değerlendirilmemelidir. Ayrıca ülkemizde 16 bin civarında kıyı balıkçısı bulunuyor, 2 bin 500 civarında da gırgır teknesi var. Bunlarda istihdam edilen kişi sayısı ise hemen hemen aynıdır ama kazançları aynı değildir, çünkü avlamaya gelince balığın yüzde 90’ını büyük gırgır teklerini avlarken, ancak yüzde 10’unu kıyı balıkçıları avlayabilmektedir. Bu nedenledir ki büyük gırgır teknelerinin av sezonu hem kıyı balıkçılarını koruma açısından hem de balıkların biraz daha büyüyebilmesi yönünden bir ay daha geç başlatılmalıdır” diye konuştu.
Öte yandan balıkçılar ise, az çıkan balık çeşidi nedeniyle vatandaşların yüksek fiyattan yakındığını ifade ederek, hamsi sezonunun kısa süreceğinden endişelerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GZT Giresunspor geleceğe umutla bakıyor Çotanakların Basın Sözcüsü Önal: “Transferlerimizi tamamladık, milli arayı çok iyi değerlendirdik. Uyum sorununu büyük ölçüde aştık, artık çok daha iyi bir Giresunspor izleteceğiz”
YEREL HABERLER GZT Giresunspor geleceğe umutla bakıyor Çotanakların ...
Giresun Belediyesi’nde geleneksel sünnet şöleni
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi’nde geleneksel sünnet şöleni
GZT Giresunspor’un transfer raporu Karadeniz ekibinde 16 futbolcu geldi, 17 gitti
YEREL HABERLER GZT Giresunspor’un transfer raporu Karadeniz ekibinde ...
Yollar fındık harmanı oldu Fındık hasadının sona erdiği Giresun’da üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarlarına sererek kurutmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Yollar fındık harmanı oldu Fındık hasadının sona ...
Çöp tesisi atık sularının denize deşarjı iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER Çöp tesisi atık sularının denize deşarjı iddiasına ...
Giresun'da belediyeden esnafa 12 milyon lira pandemi desteği verildi
YEREL HABERLER Giresun'da belediyeden esnafa 12 milyon lira pandemi ...
Suleymanov GZT Giresunspor’da
YEREL HABERLER Suleymanov GZT Giresunspor’da
Giresunspor, Krasnodar'dan Suleymanov'u kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Giresunspor, Krasnodar'dan Suleymanov'u kadrosuna ...
Fındık üreticilerine “Ürününüzü satmak için acele etmeyin” çağrısı
YEREL HABERLER Fındık üreticilerine “Ürününüzü satmak için acele ...
Bulancak derelerinde 13 köprü yenilenecek
YEREL HABERLER Bulancak derelerinde 13 köprü yenilenecek
Yavru kediler, köpeklerin saldırısı sonucu ölmüş
YEREL HABERLER Yavru kediler, köpeklerin saldırısı sonucu ölmüş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.