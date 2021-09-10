Nikahı kıyıldıktan 3 saat sonra motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç kız memleketi Giresun'da toprağa verildi

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Düzce'de nikahları kıyıldıktan 3 saat sonra motosiklet kazasında hayatını kaybeden çiftten Münire Kuğu'nun cenazesi bugün memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesinde toprağa verildi.

Düzce'nin Çilimli İlçe Belediyesinde dün nikah kıydıktan 3 saat sonra Rüştü Can Ulcay ile bulunduğu motosikletin, önlerinde seyreden kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Münire Kuğu'nun (21) cenazesi yakınları tarafından alınarak Çanakçı ilçesinin Bakımlı köyüne getirildi. Kuğu için Bakımlı Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kuğu'nun naaşı Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi. Cenaze törenine Münire Kuğu'nun yakınları sıra Çanakçı Kaymakamı Yusuf Baran Vural ve vatandaşlar katıldı.

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