Giresun'da iklim değişikliği için pedal çevirdiler



Mustafa KIRLAK/PİRAZİZ (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Piraziz ilçesinde, Bahçeşehir Koleji sponsorluğunda ilk kez dağ bisikleti ile 'İklim İçin Pedal Çevir' temalı yarışma düzenlendi.

Piraziz ilçesine bağlı Şeyhli Mahallesi'nde Bahçeşehir Koleji sponsorluğunda 'Uluslararası MTB Kupası' bisiklet yarışması düzenlendi. İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir gelecek amacıyla düzenlenen yarışmaya yaklaşık 200 sporcu katıldı. Dağ bisikleti ile ilk kez düzenlenen organizasyon, Türkiye'nin en zorlu etapları arasında gösterilen 4 kilometre uzunluğundaki '528' adlı bisiklet parkurunda gerçekleştirildi. 'İklim İçin Pedal Çevir' temasıyla 10 farklı aşamada düzenlenen yarışmaların sonunda dereceye giren yarışmacılara kupa, madalya ve para ödülü takdim edildi.

'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE İNANAN KURUMUZ'

Ödül töreni öncesinde konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, dağ bisikletçilerinin zorlu parkurlarda iklim için pedal çevirdiğini söyledi. Bahçeşehir Koleji olarak organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Dağ, "Çünkü eğitimde fırsat eşitliğine inanan ve Türkiye'nin her noktasına nitelikli eğitimi ulaştırmaya çalışan bir kurumuz ve eğitimle ülkemizin gelişimi, kalkınması için de ve sürdürülebilir kalkınma için de çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimizi, gençlerimizi, Türkiye'nin tüm gençlerini hem akademik anlamda bilimle buluşturmak hem de sanatla sporla bu farkındalığı oluşturmak ve bu sürecin içerisine dahil etmekle mümkün. Bu organizasyon da tam olarak bunu hedefliyor" dedi.

`MÜFREDATIMIZA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MODÜLÜNÜ DAHİL ETTİK'

Dağ, şöyle devam etti: "Bunun için de en temel şey; doğanın sürdürülebilirliği. Bu sene müfredatımıza iklim değişikliği modülünü dahil ettik ve öğrencilerimize ilk dersi kurucumuz sayın Enver Yücel'den aldı. Doğa olmazsa, doğa sürdürülemezse geleceğimiz de sürdürülemez. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadele etmek için çocuklarımız, okul öncesi sıralarından başlayarak hem farkındalık düzeyinde hem de bu sorunları çözmek için bilge ve beceri düzeyinde yetkinlikler kazanıyor. Bu organizasyonda bu iki önemli konuya, sporu ve sürdürülebilir doğayı, iklim değişikliğini gündemine alıyor ve iklim değişikliğine karşı mücadele için pedal çeviriyor. Sporcularımız ve Giresun gibi muhteşem bir doğada buna ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.

Dağ, kendilerine önderlik eden Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve ev sahipliği yapan Piraziz Belediyesi'ne de teşekkür etti. Ödül törenine Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, AK Parti Giresun milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Piraziz Kaymakamı Furkan Başer, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut ve sporcular katıldı.DHA-Genel Türkiye-Giresun / Piraziz Mustafa KIRLAK

2021-09-10 18:23:50



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