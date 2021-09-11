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Dereli afet projesinin bedeli yaklaşık 42 milyon lira AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Dereli’de incelemelerde bulunarak, yüzde 90’ı tamamlanan afet projesinin bedelini 41 milyon 900 bin lira olduğunu belirtti

İHA

Dereli afet projesinin bedeli yaklaşık 42 milyon lira AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Dereli’de incelemelerde bulunarak, yüzde 90’ı tamamlanan afet projesinin bedelini 41 milyon 900 bin lira olduğunu belirtti

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, geçen yıl 22 Ağustos tarihinde sel afetinin en çok etkilediği Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
Selden zarar görenler için yapılan afet konutlarının maliyetini yaklaşık 42 milyon lira olarak açıklayan Aydın, 72 konut ve 84 iş yerinin yüzde 90’ nın tamamlandığını söyledi.
AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Kadir Aydın, ilçe ziyaretleri kapsamında beraberinde İlçe Başkanı Aydın Akbaş, Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ve AK Parti İl ve İlçe Yöneticilerinden oluşan heyetle Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
Milletvekili Aydın incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Geçen yıl 22 Ağustos 2020 tarihinde afetle anılan Dereli, bugün yeniden ayağa kalkarak devletin vizyonu ile ortaya koyulan yeni hüviyetiyle anılıyor. Bu ay sonunda yüzde 90’ı tamamlanması hedeflenen ve yılbaşına gelindiğinde bütünüyle yaşamın normale döndüğü, ticaretin canlandığı ve afetin izlerinin tamamen silindiği bir Dereli’yi hemşehrilerimize kazandıracağız. İnşaatlarımız tamamlandığında 72 konut ve 84 iş yeri afetzedelerimize teslim edilecek. Proje bedeli yaklaşık olarak 41 milyon 900 bin lira olan bu yatırımın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.
Milletvekili Aydın, misafirperverliklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür ederek, esnafına bol kazanç diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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