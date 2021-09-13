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Görele'nin sultanları sezona galibiyetle başladı

İHA

Görele'nin sultanları sezona galibiyetle başladı

Kastamonu Araç Belediyespor deplasmanından galibiyetle dönen Görele Belediyespor’da, lige 2 puanla başlamanın mutluluğu yaşanıyor
Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ndeki Giresun temsilcisi Görele Belediyespor, yeni sezona galibiyetle başladı. Görele’nin Sultanları, deplasmanda Kastamonu Araç Belediyespor’u 3530 yendi.
Yeşil Beyazlıların en skorer oyuncusu 8 golle takım kaptanı Perihan Topaloğlu Acar oldu. Özge Yakar, Arife Yaşin, Sevdanur Özkan ve Ayşenur Kara 5’er gol kaydetti, Ecem Birben 4, Sevgi Kalyoncuoğlu, Demet Sonkaya ve Esra Betül Zeynel de 1’er golle takımına katkı sundu.
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Kadınlar Hentbol Süper Ligi 1. Hafta müsabakasında Kastamonu Araç Belediyespor’u 3530 yenen Görele Belediyespor’u tebrik etti.
Başkan Erener, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Süper Ligi 20212022 sezonunda ilk maçına çıkan Görele Belediyesi Hentbol takımımız deplasmanda Araç Belediyesi Hentbol takımını 3530 mağlup ederek güzel bir başlangıç yaptı. Tebrikler” ifadelerini kullandı.

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