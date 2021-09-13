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Güldal: “TMO fiyatının altında fındık satmak mantıklı değil” TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: “Devletimiz fındığın değerini koruyor, üreticimiz de TMO’nun fiyatının altında fındığını satmayarak değerini korusun ve düşürmesin”

İHA

Güldal: “TMO fiyatının altında fındık satmak mantıklı değil” TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: “Devletimiz fındığın değerini koruyor, üreticimiz de TMO’nun fiyatının altında fındığını satmayarak değerini korusun ve düşürmesin”

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Giresun’da bulunan fındık alım deposunu ziyaret ederek, görevliler ve çiftçilerle bir araya geldi. Burada, sürecin işleyişi hakkında bilgiler alan Güldal, üreticilere de hasatlarının hayırlı olmasını temenni etti.
Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun Şube Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Güldal burada yaptığı açıklamada, fındığının değerini devletin koruduğunu, üretici de korusun düşürmesin uyarısında bulundu.
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, bir tarafta en az 26, 5, 27 liraya TMO’nun fındık fiyatı varken, bu fiyatın altında üreticinin daha düşük fiyata fındık satmasının mantıklı olmadığını belirterek, “Üreticimiz TMO’nun fiyatını gördüler, biliyorlar. Levant kalite 26, 5, Giresun kalite fındık fiyatı ise 27 lira. Bu fiyatlar 50 randımana göre belirlenen fiyatlar ama randıman farkı dolayısıyla en az 1 lira fiyat farkı oluyor. Randımanı yüksek fındık getirildiği için 2 ila 3 lira ilave yüksek fiyat veriliyor. Bu da fındık kilogram fiyatının 28 ila 30 lira aralığında yükselmesini sağlıyor. Bu fiyatlar devletin Toprak Mahsulleri Ofisi’nin uyguladığı fiyatlar. Bu fiyatların altında fındık satmak mantığa uygun değil. Dolayısıyla 26,5 lira en az fiyat varken, bu fiyatın altında bir fiyata bir başkasına fındık satmak mantıklı değil. Fiyat noktasında ya bizim fiyatımızın aynısını verene ya da daha üzerinde fiyat verene fındık satmamız lazım. Çünkü üreticimiz hakkının, hakkını mutlaka almalıdır. Üreticimizin fındığının değerini devlet koruyor, üretici de korusun ve düşürmesin“ dedi.

Günlük randevunun yüzde 50’den fazlası gerçekleştiriliyor
TMO’nun günlük kotasının yüzde 60’ının dolduğunu da ifade eden TMO Genel Müdürü Güldal, “TMO’ya fındık üreticilerinin ilgi gösterdiğini görüyoruz. Gerek randevu alanların gerekse ürünlerinin teslim edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Üreticilerimiz TMO kriterlerine uygun ürün getiriyorlar. Biz günlük randevu sayısını ve tonajı belirliyoruz. Bu rakamın yüzde 60’ı, 70’i gerçekleşiyor. Dolayısıyla günlük 100150 ton aralığında verdiğimiz randevunun yarısından çoğu teslim ediliyor. Mevsim şartları nedeniyle fındık kurutmada sorunlar yaşanıyor. Fındık kurutulmaya başlandıktan sonra bu oranın daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte fındık alımına başladığımız günden itibaren geçen süre içerisinde fındık teslim eden 2507 üreticimize 75 milyon lira ödeme de yapıldı. Bu da üreticimizin memnuniyetini artırdı. Ayrıca 21 gün sonra ödeme yapılacak gibi açıklamaların da karşılığı olmadığı görüldü. Görüldüğü gibi bir hafta 10 gün gibi aralıklarla ödeme yapılmaya devam edilecektir” diye konuştu.

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