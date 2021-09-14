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Giresunspor’dan VAR tepkisi GZT Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Nahid Yamak: "Kimse bizim hayallerimizi çalamaz!"

İHA

Giresunspor’dan VAR tepkisi GZT Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Nahid Yamak: "Kimse bizim hayallerimizi çalamaz!"

GZT Giresunspor Kulüp Başkan Vekili Nahid Yamak, Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına tepki gösterdi. Yamak, "Birilerinin de VAR hakemlerinin odasında neyin var, neyin yok olduğunu araştırması lazım. VAR’daki hakem arkadaşlar, burası koca bir şehir. En çok sevdiğimiz şey Giresunspor. Kimse bizim hayallerimizi çalamaz" dedi.
GZT Giresunspor'da Kulüp Başkan Vekili Nahid Yamak, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor karşısında alınan 10'lık yenilgi sonrası VAR uygulamasına tepki gösterdi. Yamak, "Evet, yine yenildik, dördüncü hafta sonunda yine gol atamadık. Ama güzel bir oyunumuz ve iyi bir oyuncu grubumuz var. Biz onlara güveniyoruz çünkü onlar bize gelecek için güven veriyorlar. Ama birilerinin de VAR hakemlerinin odasında neyin var, neyin yok olduğunu araştırması lazım. VAR’dan elit hakemler ne yapıyor? Evet, VAR’daki hakem arkadaşlar, burası koca bir şehir, en çok sevdiğimiz şey Giresunspor. Kimse bizim hayallerimizi çalamaz! Biz sizin gibileri çok gördük, çok mücadele ettik. Bizim coğrafyamız diktir, zoru severiz ama başarmayı da severiz. VAR’da çay mı içiyorsunuz, kahve mi içiyorsunuz, yoksa başka bir şey mi içiyorsunuz? Ya da VAR’da başka maç mı izliyorsunuz? Hatta futbol değil güreşte kabul edilebilir kuralları mı uygun görüp, bu penaltıyı vermiyorsunuz? Diğer taraftan maçın orta hakemi ve yan hakemleri ne yapıyor? Onlar sadece içerideki hakemlerin verdiği kararları mı uyguluyor” diye konuştu.

“Kimse bizim hayallerimize engel koyamaz”
Giresunspor’un geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü zorluğun üstesinden geleceğini ifade eden Yamak, “Giresunsporuz, hayatımız zorlukla, yoklukla ve haksızlıkla mücadele ile geçti. Herkesle sezonun sonunda görüşeceğiz! Kimse bizim hayallerimize engel koyamaz, bu küçük şehrin koca yürekli insanlarının yolunu kimse kesemez! Önümüzde evimizde oynayacağımız Konyaspor maçı var. Bu takım sahasında hak ettiği galibiyeti alacak. Skorlar ve sonuçlar günü yaşayanlar içindir ama bizim hayatımız Giresunspor ve sonuna kadar Giresunspor’la beraber olacağız. Yeşilbeyaza gönül vermiş herkesi çok seviyoruz ve bugün hepsine ihtiyacımız var. Statta hep beraber mücadelemize devam edeceğiz. Tüm Çotanakların gönlü rahat olsun çünkü biz hakkımız olmayan, helal olmayan hiçbir şeyin peşinde olmadık. Çünkü biz renklerimizi yaşarken değil doğduğunuzda seçtik” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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