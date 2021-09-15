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Tütüncü: "Var kimin için var!" GZT Giresunspor Asbaşkanı Tütüncü: "MHK Başkanı Serdar Tatlı ve Başkanvekili Metin Tokat, VAR hakemi Serkan Tokat’tan memnun mudur? Yoksa ahbap-çavuş ya da amca-yeğen ilişkileri Türk futbolunun önüne mi geçecektir?"

İHA

Tütüncü: "Var kimin için var!" GZT Giresunspor Asbaşkanı Tütüncü: "MHK Başkanı Serdar Tatlı ve Başkanvekili Metin Tokat, VAR hakemi Serkan Tokat’tan memnun mudur? Yoksa ahbap-çavuş ya da amca-yeğen ilişkileri Türk futbolunun önüne mi geçecektir?"

GZT Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Tütüncü, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadıkları ve 10 kaybettikleri Süper Lig 4. hafta maçında yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Maçın mutlak hakimi olduklarını ifade eden Tütüncü "Sahada topa hakim olan, atak yapan bir Giresunspor izledik. Yüzde 100'lük gol pozisyonlarına girmemize rağmen rakip kaleciyi geçemedik. Futbol şansı bizimle değildi. Maçlar kazanılır ya da kaybedilir bunlar önemli değil, futbol 3 ihtimalli bir oyun. Burada çok dikkat edilmesi gereken konu maçın orta hakemi ve VAR hakemidir" dedi.
Tüm spor kamuoyunun merak ettiği bazı soruların cevap bulması gerektiğini söyleyen Tütüncü "Şimdi bazı şeyleri sormadan edemeyeceğim. Birincisi; orta hakemle, VAR hakemi arasında geçen diyalogların ivedilikle açıklanamayacağını bilsek de en azından MHK başkanının bu kayıtları dinlemesi ve de kamuoyunu aydınlatması gerekmektedir. İkinci olarak; maçın orta hakemi Zorbay Küçük pozisyona çok yakın olmasına rağmen ne hikmetse pozisyonu göremediğini düşünelim peki bu durumda VAR hakemi olan Serkan Tokat o dakikalarda ne iş yapıyordu? Başka bir işle mi uğraşıyordu yoksa ekranı mı kapalıydı? Üçüncü olarak; pozisyonun VAR hakemi tarafından izlemesi telkini geldi mi? Geldiyse orta hakem izlemeye neden gitmedi? Yoksa VAR hakeminin MHK üyelerine ve de atamanın başındaki kişiye yakın olmasından kaynaklı Zorbay Küçük, VAR hakeminin bulunduğu konumundan mı korktu? Önümüzdeki maçlarını hesaba katarak VAR hakeminin oyununa mı geldi? MHK Başkanı Serdar Tatlı ve Başkanvekili Metin Tokat, VAR hakemi Serkan Tokat’tan memnun mudur? Yoksa ahbapçavuş ya da amcayeğen ilişkileri Türk futbolunun önüne mi geçecektir? Açıklamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Giresunspor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayan Tütüncü "Koca bir camia 44 yıl aradan sonra kendi imkanlarıyla Türk futboluna hizmet vermeye çalışmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı emeklerimizi görmekte midir? Yoksa Anadolu takımları gündemlerinde yok mudur? Tüm bu soruların cevabını spor kamuoyu merak etmektedir. Ya MHK başkanı çıkıp hakemleriyle ilgili açıklama yapsın ya da federasyon tavrını göstersin diye bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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