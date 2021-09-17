Batlama Deresi taşınca büyük korku yaşadılar Giresun’da dün etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel ve su baskınlarında Çaldağ ve Sultaniye köylüleri bir yılın ardından yeniden sel korkusu yaşadı

Giresun’un Batlama Vadisi’nin yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan sel ve su baskınları Çaldağ ve Sultaniye köylerinde hayatı olumsuz etkiledi. Batlama Deresinin su seviyesinin yükselmesi sonucu Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu'nu su basarken, bazı köprüler de zarar gördü. Bir vatandaşın ise kurutmak için harmanda bekleyen 2 ton fındığı sel sularına karıştı. Giresun İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin dün geceden itibaren bölgede çalışma başlattı.

Batlama Deresinin taşması sonucu yaşadıkları afet korkusunu anlatan köy sakinlerinden Nail Esen, “Geçen yıl Ağustos ayında ilimizde ve köyümüzde yaşadığımız sel afetinin ardından bu defa yine sel suları yükselince endişe yaşadık. Gece sabaha kadar uyuyamadık. Sel suları köprülerin üzerinden aştı, okulun bahçesine kadar yükseldi. Yol kenarlarında evleri bulunan vatandaşlar yüksek kesimlerdeki akrabalarına çıkmak zorunda kaldı. Geçen yılın korkusuyla bu defa daha tedbirli davranıldı. Şükrolsun can ve mal kaybı yaşanmadı. Korktuk ama bir facia yaşamadık” dedi.



Kurutmak için harmana serilen 2 ton fındık sel sularına karıştı

Kurutmak için harmana serdiği fındığı sel sularına karışan Yusuf Tanrıverdi ise yaşadığı korku dolu anları anlatarak “Evimiz dere kenarına yakın olduğu için endişe ve kaygı duyduk. Evimizin bodrum katını su bastı. O anlarda yaşadıklarımızı anlatmak çok zor. Derenin yukarısında bir yerde taşkın koruma setinin alçak olması nedeniyle sel suları okulun bahçesine kadar yükseldi ve sel suları köy yoluna taştı. O sel suları benim harmandaki 2 ton civarındaki fındığımız da alıp gitti. Bir şey yapamadım sadece sel sularının fındığımızı alıp gitmesini izleyebildim. Sel suları bir anda geldi ve silip süpürdü. Cana gelen mala gelsin ama o fındığı toplamak için harcadığımız emeğimize üzüldüm. Allah’tan tarım sigortamız vardı bilgi verdim inceleme yapacaklar” diye konuştu.



Alınan tedbirler, faciayı önledi

Geçen yıldan daha büyük bir su baskını yaşadıklarını anlatan Çaldağ Köyü sakinlerinden Ekrem Durmuş ise “Geçen yıl Ağustos ayında bu kadar sel olmamıştı ama can ve mal kayıpları yaşanmıştı. Bu defa geçen yıldan daha büyük bir su taşkını oldu, çok korktuk. Ben daha bu derenin bu kadar taştığını görmedim. Ancak alınan tedbirler sonucu bir facia yaşanmadı. Korkumuzdan malımızı bıraktık, sadece canlı hayvanlarımızı ahırdan alıp yüksek yerlere çıktık. Görülüyor ki köprülerin önü tıkanmasa açık olsa su taşmış olsa da akıp gidiyor. Sadece köyümüzde bir köprü var. Sel suları bir bölümüne zarar verdi eski bir köprü ne kadar daha dayanabilir bilemiyoruz. Bu köprünün de yenilenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan İl Özel İdaresi ve Giresun Belediye ekipleri de bölgede çalışma başlatarak köprü altları molozlardan temizlenirken, eğitim öğretime bir gün ara verilen okul bahçesinde de temizlik çalışması başlatıldı.

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