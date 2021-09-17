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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da basketbol heyecanı yeniden başlıyor

İHA

Giresun’da basketbol heyecanı yeniden başlıyor

Giresun Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, yeni sezonda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele edecek.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatıyla kısa sürede yapılanma içerisine giren ve Türkiye Basketbol Federasyonu’na Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’ne katılım için başvuran Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü, ilk antrenmanını da Giresun Üniversitesi Spor Salonu’nda yaptı.
Sezonun ilk çalışmasına Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü Başkanı Alaattin Hafızoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye Basketbol Federasyonu eski Yönetim Kurulu Üyesi Heves Bozbağ da katıldı.
Teknik kadroya ve bayan basketbolculara yeni sezon öncesi başarılar dileyen Kulüp Başkanı Hafızoğlu, “Giresun basketbolu çok seviyor. Bizler de Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu’nun da desteğiyle hemen harekete geçtik. Salim Taslı hocamızla birlikte hem alt yapımızdan hem de bize yarar sağlayabilecek basketbolcularımızı kadromuza dahil ettik. İyi bir oluşum gerçekleşti. Bizim temel hedefimiz Giresunlu bayan basketbolcularımızın gelişimine katkı sağlamak ve yeni sporcular yetiştirmek olacak. Giresun’un adını daha da duyurmak olacak. Tıpkı Alperen Şengün de olduğu gibi. İyi bir sezon olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Diğer yandan, yeşilbeyazlı ekipte yeni sezon kadrosu Merve Usal, Emine Adani, Merve Şahin, Beyzanur Uruç, Dilara Göçmen, Ayfer Dalkılıç, Gizem Sakallı, Cansu Güneysu, Nilsu Akbayrak, Sıla Ilgın Kaya, Ayça Kap ve Yaren Çavuş, teknik kadroda idari koordinatör ve genel menajer Salim Taslı, Baş Antrenör Abdullah Mert Erdemir, Yardımcı antrenör Oğulcan Uzun, Yardımcı antrenör Erdal Alaca ile masör Gökhan Bekdemir yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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