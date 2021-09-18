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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 ildeki `usulsüz engelli raporu´ operasyonunda 7 tutuklama

DHA

4 ildeki `usulsüz engelli raporu´ operasyonunda 7 tutuklama


Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN merkezli 4 ilde, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, usulsüz olarak engelli sağlık raporu hazırladıkları tespit edilen 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si, mahkemece tutuklandı. 
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince `nitelikli dolandırıcılık´ ve `rüşvet´ suçlarından yürütülen soruşturmada; bazı kişilerin, sağlıklı veya engel oranı düşük olanların usulsüz şekilde engelli sağlık raporu almalarını sağladıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Giresun merkezli Ordu, Samsun ve İstanbul'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheli, gözaltına alındı. Baskınlardaki aramalarda da muhtelif doktor raporunda kullanılan evrak, başka kişiler adına düzenlenen engelli sağlık raporları, bazı tahlil sonuçları, çok sayıda ruhsatsız tabanca ile mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi.
Soruşturmada, engelli raporu bulunan çok sayıda kişinin de ifadesine başvurulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgularının ardından Giresun´un Bulancak ilçesindeki adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7´si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-09-18 11:01:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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