Giresun’da kabuklu tombul fındığın fiyatı düşmeye devam ediyor Sezona serbest piyasada 26 liranın üzerinde başlayan fındık fiyatı 23 ila 24 lira aralığına kadar geriledi

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındığın kilosunu 27 liradan, levant kalite fındık ise kilosunu 26.5 liradan alımlarını sürdürürken, serbest piyasada ise fındık fiyatları düşmeye başladı.

Serbest piyasada fındık fiyatının düşüşünü sürdürmesinin şaşkınlığını yaşayan üreticiler, bunu fırsatçılık olarak değerlendirirken, manav diye tabir edilen fındık alıcıları ise fiyatı arz ve talebin belirlediğini kaydetti.

TMO devrede olmasaydı fiyatların daha da düşebileceğini ifade eden fındık üreticisi Fazlı Ceylan, ”Serbest piyasada fındık fiyatın TMO fiyatının üzerine çıkmasını beklerken ne yazık ki 23 ila 24 liraya kadar düştüğünü görüyoruz. Tüccarlar maalesef fırsatçılığa devam ediyor. TMO olmasaydı demek ki fındık fiyatı serbest piyasada daha da düşecekti. Hatta fiyatlar 15 liraya kadar da düşerdi. Ben de fındığımı TMO’ya vermeyi düşünüyorum ama henüz fındığımı kurutamadım. Üreticinin fındığını kurutup verememesi de tüccarın işine geliyor olmalı ki fiyatlar düşmeye devam ediyor” dedi.

Kendisi gibi üreticilerin fındığını TMO’ya vermeyi veya biraz daha beklemelerini isteyen Ömer Kırömeroğlu ise “Okullar açıldı, borcu harcı olanlar fındığını yaş kuru demeden biranda pazara indirince, bununla birlikte gurbetçilerimizde dönüş için fındığını satıp bir an önce dönmek isteyince fiyatlar da düşmeye başladı. Bugün serbest piyasa fiyatları maliyetinin çok çok altında satılıyor. Ancak gerek borcu olanlar, ihtiyacı olanlar ve gurbetçilerimiz bu fiyatların hesabını yapmadan ardına önüne bakmadan ucuz pahalı satıyor. Üreticilerimize tavsiyem biraz daha sabırlı olmalarıdır. Fındıklarını kurutup TMO’ya satışlar hızlanınca fiyatlar yükselebilir. Biraz daha sabırlı olarak fındığını pazara indirmemeleridir” diye konuştu.

Serbest piyasada fındık fiyatının düşmesini değerlendiren fındık tüccarı Sezgin Kumaş ise “Serbest piyasada sezon başında 26 lira civarında fındık alınırken, bugün 53 randıman fındık 24 liradan işlem görüyor. Bilindiği gibi fındık arz ve talebe göre şekillenen bir ürün. Bunun bir çok nedenleri vardır. Mesela gurbetçilerin fındığını satmaya başlaması, okul ihtiyaçları için üreticilerin yoğun olarak pazara fındık indirmesi var. Bunların dışında en önemlisi ise bizim atış yaptığımız daha büyük firmaların arz ve talebe göre fiyat belirlemeleridir. Önümüzdeki günlerde ihracat fazla olur, TMO’nun yaptığı alımların sonucunda piyasaya fındık arzı da azaldığı zaman fındık fiyatlarının yükselme eğilimine gireceğini düşünüyorum. Ben ve benim gibi fındık tüccarlarının çoğu fındık üreticisiyiz. Fındığı ve zorluğunu bilen biriyiz. Manav diye tabir edilen bizim gibi fındık alıcılarının fındığın fiyatına müdahale etme, belirleme şansımız yok. Keşke olsa ben fındık fiyatını çok daha yukarılara çıkartırım. Ancak maalesef piyasada böyle bir yanlış algı oluşuyor oysa biz üretici ile ihracatçılar arasında alımını satımını yapan, içerisinden de bir ekmek parası kazanmaya çalışan manav tabir edilen küçük esnaflarız" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.