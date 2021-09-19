Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 5. haftasında GZT Giresunspor, Konyaspor’u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada sol kanattan Aziz Behich'in ortasında ceza sahası içinde Diabate’nin gelişine vuruşunda top savunma oyuncusu Abdülkerim’den döndü.

66. dakikada Flavio’nun defanstan çıkarken kaptırdığı topu kapan Ahmed Hassan’ın şutu direkten döndü.

82. dakikada Aziz Behich’in soldan ortasında Balde'nin şutu kaleci Sehic’te kaldı.

90. dakikada Flavio’nun ortasında ceza sahası içinde Alexis Perez'in kafa vuruşunda top auta gitti.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Deniz Caner Özaral xx, Gökhan Barcın xx

Giresunspor: Onurcan xx, Diarra xx, Zeki xx, Sergio xx, Traore xx (Pelupessy dk. 86 ?), Doukara xx (Umut dk. 63 x), Aziz Behich xx, Diabate xx (Emre dk. 76 x), Flavio xx, Alexis xx, Suleymanov xx (Balde dk. 76 x)

Yedekler: Okan, Arda, Sankhare, Sergen, Hayrullah, Çekdar

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Konyaspor: İbrahim xx, Ahmet Yılmaz xx, Serdar xx (Mahgoub dk. 64 x), Sitya xx, Soner xx, Cikalleshi xx (Adil dk. 90+6 ?), Amir xx, Çekiçi xx (Ebunge dk. 88 ?), Abdülkerim xx, Michalak xx (Rahmanovic dk. 46 x), Skubic xx

Yedekler: Eray, Erten, Alper, Barış, Oğulcan, Ahmet

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı Kartlar: Alexis Perez, Aziz Behich Eraltay (Giresunspor), Ahmet Yılmaz Çalık (Konyaspor)

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