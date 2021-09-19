GZT Giresunspor -İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın,
GZT GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Sergio, Traore (Dk.86 Pelupessy), Flavio, Diabete (Dk. 76 Emre Taşdemir ), Suleymanov (Dk.76 Balde ), Doukara (Dk.63 Umut Nayir )
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Michalak (Dk.46 Rahmanovic ), Soner, Endri Çekiçi (Dk.88 M´Poku), Serdar (Dk.63 Ahmet Hassan ), Hadziahmet, Cikalleshi (Dk.90+6 Adil)
SARI KARTLAR: Alexis, Aziz Behich (GZT Giresunspor), Ahmet Çalık
Süper Ligin 5´inci haftasında sahasında GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
11´inci dakikada sol kanattan topu taşıyan Guilherme´nin uzaktan sert şutu, az farkla üstten auta çıktı.
19´uncu dakikada Suleymanov´un yerden pasını alan Sergio´un cezaalanı yayı üzerinden yerden şutunu kaleci İbrahim Sehic, parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Kornerden sonuç çıkmadı.
22´nci dakikada sol kanattan ceza alanına yapılan ortaya iyi yükselen Michalak´ın kafa şutunda kaleci Onurcan topu köşede bloke etti.
35´inci dakikada Giresunspor atağında Suleymanov´un pasıya ceza alanına giren Diabete´nin şutunda top defansa çarpıp kornere çıktı.
38´inci dakikada Giresunspor´da Traore yaklaşık 35 metreden çok sert vurdu, top sağ direği sıyırarak auta gitti.
41´inci dakikada Sergio´nun sol kanattan ceza alanına ortasından topla buluşmak için hamle yapan Flavio, Abdülkerim'in müdahalesi ile karşılıştı. Hakem bu pozisyonda devam kararı verince, itirazlardan dolayı Alexis sarı kart gördü.
60´ncı dakikada Sergio´nun düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşta atışı kullanan Suleymanov´un sert şutunda top sağ taraftan direğin yanından auta çıktı.
65´inci dakikada Ahmet Hassan´ın ceza alanı çizgisi üzerinden yerden sert şunda top direğe çarpıp auta gitti.
82´nci dakikada Aziz Behich´in sol kanattan ortasında topun gelişine Balde vurdu, kaleci İbrahim Sehic topun sahibi oldu.
89´uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta yaklaşın 25 metre uzaklıktan atışı kullanan M´Poku´nun vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
90+1´inci dakikada Flavio´nun ceza alanına ortasında Alexis iyi vurdu, ancak top üstten az farkla auta çıktı.
Maçta gol olmayınca maç 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından GZT Giresunspor, bu sezon ilk puanını aldı.
DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-09-19 15:59:32
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