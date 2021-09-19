GZT Giresunspor -İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GZT Giresunspor -İttifak Holding Konyaspor: 0-0

DHA

GZT Giresunspor -İttifak Holding Konyaspor: 0-0


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın,
GZT GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Sergio, Traore (Dk.86 Pelupessy), Flavio, Diabete (Dk. 76 Emre Taşdemir ), Suleymanov (Dk.76 Balde ), Doukara (Dk.63 Umut Nayir )
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Michalak (Dk.46 Rahmanovic ), Soner, Endri Çekiçi (Dk.88 M´Poku), Serdar (Dk.63 Ahmet Hassan ), Hadziahmet, Cikalleshi (Dk.90+6 Adil)
SARI KARTLAR: Alexis, Aziz Behich (GZT Giresunspor), Ahmet Çalık
Süper Ligin 5´inci haftasında sahasında GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
11´inci dakikada sol kanattan topu taşıyan Guilherme´nin uzaktan sert şutu, az farkla üstten auta çıktı.
19´uncu dakikada Suleymanov´un yerden pasını alan Sergio´un cezaalanı yayı üzerinden yerden şutunu kaleci İbrahim Sehic, parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Kornerden sonuç çıkmadı.
22´nci dakikada sol kanattan ceza alanına yapılan ortaya iyi yükselen Michalak´ın kafa şutunda kaleci Onurcan topu köşede bloke etti.
35´inci dakikada Giresunspor atağında Suleymanov´un pasıya ceza alanına giren Diabete´nin şutunda top defansa çarpıp kornere çıktı.
38´inci dakikada Giresunspor´da Traore yaklaşık 35 metreden çok sert vurdu, top sağ direği sıyırarak auta gitti.
41´inci dakikada Sergio´nun sol kanattan ceza alanına ortasından topla buluşmak için hamle yapan Flavio, Abdülkerim'in müdahalesi ile karşılıştı. Hakem bu pozisyonda devam kararı verince, itirazlardan dolayı Alexis sarı kart gördü.
60´ncı dakikada Sergio´nun düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşta atışı kullanan  Suleymanov´un sert şutunda top sağ taraftan direğin yanından auta çıktı.
65´inci dakikada Ahmet Hassan´ın ceza alanı çizgisi üzerinden yerden sert şunda top direğe çarpıp auta gitti.
82´nci dakikada Aziz Behich´in sol kanattan ortasında topun gelişine Balde vurdu, kaleci İbrahim Sehic topun sahibi oldu.
89´uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta yaklaşın 25 metre uzaklıktan atışı kullanan M´Poku´nun vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
90+1´inci dakikada Flavio´nun ceza alanına ortasında Alexis iyi vurdu, ancak top üstten az farkla auta çıktı.
Maçta gol olmayınca maç 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından GZT Giresunspor, bu sezon ilk puanını aldı.
 DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2021-09-19 15:59:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (Maç ...
GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor ...
Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk ...
Giresun’da kabuklu tombul fındığın fiyatı düşmeye devam ediyor Sezona serbest piyasada 26 liranın üzerinde başlayan fındık fiyatı 23 ila 24 lira aralığına kadar geriledi
YEREL HABERLER Giresun’da kabuklu tombul fındığın fiyatı düşmeye ...
4 ildeki `usulsüz engelli raporu´ operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER 4 ildeki `usulsüz engelli raporu´ operasyonunda 7 ...
Usulsüz engelli raporu operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Usulsüz engelli raporu operasyonunda 7 tutuklama
Giresun’da basketbol heyecanı yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Giresun’da basketbol heyecanı yeniden başlıyor
Şebinkarahisar Karadutu coğrafi işaret tescili aldı
YEREL HABERLER Şebinkarahisar Karadutu coğrafi işaret tescili aldı
Batlama Deresi taşınca büyük korku yaşadılar Giresun’da dün etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel ve su baskınlarında Çaldağ ve Sultaniye köylüleri bir yılın ardından yeniden sel korkusu yaşadı
YEREL HABERLER Batlama Deresi taşınca büyük korku ...
Giresun´da sağanak; 1 köyde eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Giresun´da sağanak; 1 köyde eğitime ara verildi
Giresun’da eğitim-öğretime bir gün sel engeli
YEREL HABERLER Giresun’da eğitim-öğretime bir gün sel engeli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.