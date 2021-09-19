İlhan Palut: “Oynadığımız oyuna bakarsak dengeli bir maç olduğunu söyleyebilirim”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, GZT Giresunspor maçının ardından dengeli bir oyun oynadıklarını belirterek, “Oyunumuza bakarsak 1 puan almanın normal olduğunu düşünüyorum” dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında GZT Giresunspor’a konuk olan Konyaspor, karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör İlhan Palut, sahada Giresunspor’un agresifliğini gördüklerini ama net pozisyon anlamında şans tanımadıklarını ifade etti. Palut, şu ifadelere yer verdi:

“İyi başladığımız bir lig vardı. İlk 4 maçlık periyotta bunu devam ettirebilme adına Giresun’a gelmiştik. Burada tam aksine Giresunspor’un ilk 4 maçlık negatif anlamda bir periyodu vardı. Rakibimizin de buna kendi sahasına reaksiyon göstermek isteyeceğini biliyorduk. Buna bir yerde dur demeleri gerekiyor. Takımım genel anlamda iyi mücadele etti. İki devrenin de başlarında oyun hakimiyeti bizdeydi. Ama devre ortalarından sonra bahsettiğim Giresunspor agresifliğini sahada gördük. Ama bunun net pozisyon anlamında Giresunspor’a şans tanımadık. Bu bizim için savunma anlamında pozitifti ama negatif olarak kendi hücum standardımızın, kendi pas sayımızın, ceza sahasına girişimizin üçüncü bölge denemelerimizin altında kaldık. Sonuç olarak ben dengeli bir maç olduğunu oynadığımız oyuna bakarsak burada sonucun 1 puan olduğunu düşünüyorum. Artık hafta içi maçlar var. Hızlıca Trabzonspor hazırlıklarına başlayacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.