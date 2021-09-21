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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti

İHA

Önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi bilinmeyen bir sebepten dolayı önce eşini sonrada kendisini silahla vurarak intihar etti.
Edinilen bilgiler göre, ilçenin Gümüşçay mahallesinde oturan ve ilçede oto elektrik tamircisi olarak çalışan Murat Çetin (46) bu akşam saat 19.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı önce eşi Şennur Çetin'i göğsünden, sonra aynı silahla kendisini kafasından ateş ederek intihar etti.
Şennur Çetin'in yaklaşık 2 yıldır amansız bir hastalıkla mücadele ettiği, hastalığının son evresinde olduğu ve eşi Murat Çetin'in arkadaş çevresine "Ona bir şey olursa ben ne yaparım" dediği kaydedildi.
Çiftin tek evlatları olan ve bir süre önce askerden geldiği öğrenilen oğullarının da olay sırasında evde olduğu öğrenilirken, cesetleri Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilecek bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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