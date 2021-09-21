Tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

Hakan KABAHASANOĞLU/EYNESİL (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Eynesil ilçesinde Murat Çetin (45), tartıştığı eşi Şennur Çetin'i (43) tabanca ile vurarak öldürüp, ardından intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde ilçenin Gümüşçay Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Çetin, henüz bilinmeyen nedenle eşi Şennur Çetin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin, eşine tabanca ile ateş etti, ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından karıkocanın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Eynesil Hakan KABAHASANOĞLU
2021-09-21 22:30:16
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