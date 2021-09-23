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Korona virüse yakalanan eşi ve oğlunun hem refakatçisi hem de hemşiresi

İHA

Korona virüse yakalanan eşi ve oğlunun hem refakatçisi hem de hemşiresi

Giresun’da Tirebolu Devlet Hastanesi'nde Covid19 servisinde hemşire olarak çalışan Ayşegül Bektaş üç doz aşı olmasına rağmen eşi ve çocuğu ile birlikte korona virüse yakalandı. Kendisinin üç doz, eşinin iki ve çocuğunun ise bir doz aşı olduğunu belirten hemşire Ayşegül Bektaş, aşı dozlarına göre, hastalık sürecini yaşadıklarını söyledi.
Aşı olduğu için hastalığı hafif geçirdiğini söyleyen Bektaş, “Hiçbir aşı yüzde 100 koruma sağlamaz. Fakat aşı olmak hastalığı ağır atlamanın, hastaneye kaldırılmanın ve hatta ölümün önüne geçebilir. Bunun için mutlaka aşı olunmalıdır. Ben üç doz aşı olduğum için grip gibi virüsü gibi hafif atlatıyorum, iki doz aşı olan eşim biraz daha ağır geçiriyor ve hastanede tedavi altında, bir doz aşı olan oğlum ise hastalığa daha ağır yakalandı, oksijen tedavisine varana kadar rahatsızlandı, ağır ateş nöbetine girdi. Şuanda durumları iyi. Eğer aşı olmasaydı çok daha ağır sonuçlar yaşayabilirdik. İki ki aşı olmuşuz ve mutlaka aşı olunmalıdır. Bizim aile için bir örnek oldu, aşı olmanın önemini öğrendik” dedi.
Hemşiresi olduğu Covid servisinde hem tedavi gören hem de eşi ve çocuğuna hem hemşirelik yapan Ayşegül Bektaş, “Biz işyerimizde veya aile içerisinde korunabiliyoruz ama çevrede korunamıyoruz. Mutlaka bir yerden virüs bulaşıyor ama nerden olduğunu bilemiyoruz. Bu nedenle herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Çevremizden bir yerden mutlaka bulaştığı için biz kendimizi koruyamıyoruz ama aşı bizi koruyor. Ben bir yılı aşkın süredir Covid servisinde hemşirelik yapıyorum üç doz aşımı oldum. Bu aşı sayesinde kendimi korudum ama ailemi koruyamadı. Şuan ben hafif grip gibi atlatıyorum ama iki doz ve bir doz aşı olan eşim ve oğlum tedavi altında. Ben de onlara hem refakatçilik yapıyorum hem de hemşirelik yapıyorum. Dışardan her türlü bulaşıya karşı mutlaka aşı olunmalıdır“ diye konuştu.
Aşı olmakta geç kalmışlığın pişmanlığını yaşadıklarını belirten hemşire Ayşegül Bektaş’ın tedavi altında bulunan eşi ve oğlu ise bir ve iki doz aşı olmanın dahi faydalarını gördüklerini ifade ederek, mutlaka aşı olunmasını tavsiye ettiler.

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