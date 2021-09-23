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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Öztürk, ilçelerde ziyaretler gerçekleştirdi

İHA

Milletvekili Öztürk, ilçelerde ziyaretler gerçekleştirdi

Giresun ilçelerinde ve bazı köylerinde saha çalışmalarına devam eden AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, “Pandemi kısıtlamaları dolayısıyla küçük de olsa ara verdiğimiz çalışmalarımıza tekrar hız verdik. Kısıtlamaların kalkması ve Meclisimizin vermiş olduğu arayı fırsat bilerek Giresun’umuzun tüm ilçelerini ve bazı köylerimizi ziyaret ettik, vatandaşlarımızla hemhal olduk. Bizler Türkiye ve Giresun sevdalısıyız” dedi.
Koronavirüs pandemisinin etkilerinin artık kalkmaya başladığı ve ekonomik olarak toparlanma sürecine girildiğini ifade eden Öztürk, “Pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu ülkemizde de oldukça olumsuz etkileri oldu. Ancak ülkemizin güçlü sağlık altyapısı bunun yanında vatandaşlarımıza sağlanan sosyal destekler, esnaflarımıza yönelik teşvik paketleriyle hamdolsun bu süreci diğer ülkelere nazaran oldukça başarılı bir şekilde geçirdik. Şimdi ise güçlü bir toparlanma sürecine girdik. Bilindiği üzere en son açıklanan büyüme rakamlarına göre Türkiye, en çok büyüyen 2. ülke olarak büyük bir başarı gösterdi. Bu toparlanma sürecinin etkilerini Giresun’umuzda da gözlemledik. Ziyaret ettiğimiz esnaflarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla, kamu kurumlarımızla detaylı olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, zor olan eşiğin aşıldığını, bundan sonra çok daha güzel günlerin bizleri beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.
AK Parti döneminde “Her şey millet için” sloganıyla yürüttükleri çalışmalarla birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Öztürk, “Milletimizin memnuniyetini esas alarak, refahını ve yaşam standardını arttıracak birçok proje hayata geçirdik. Eğitim, sağlık, ulaşım, turizm alanında birçok proje hayata geçirilmiş, çiftçilerimiz ve esnaflarımız desteklenmiş, kamu kurumlarının hizmet standartları arttırılmıştır. Önümüzdeki süreçte de yakinen takip ettiğimiz Adalet Sarayı, Kültür Merkezi, Şehir Müzesi, Millet Bahçesi, Büyük Balıkçı Barınağı, yeni okullarımız, sağlık yatırımlarımız, turizm projelerimiz gibi birçok alanda yeni projeler hayata geçirilerek, Giresun’umuza kazandırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde vatandaşlarımızdan aldığımız talepleri de ilgili kurumlarla paylaştık ve bunların takipçisi olacağız” diye konuştu.

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