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Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7. haftasında GZT Giresunspor, Kayserispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 11'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Flavio’nun ceza sahası dışından çektiği şut az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
15. dakikada sol kanattan Sergio'nun ortasında ceza sahası içinde Doukara’nın vuruşu direğe çarparak dışarı çıktı.
18. dakikada Mensah’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Attamah'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 01
21. dakikada sağ kanattan hızla rakip ceza sahasına sokulan Zeki'nin pasında ceza sahası içinde Diabate topu ağlara gönderdi. 11

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Esat Sancaktar xx, Murat Altan xx, Oğuzhan Aksu
Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Diarra xx, Alexis Perez xx, Aziz Behich xx, Traore xx, Diabate xxx, Flavio xx, Suleymanov xx, Sergio xx, Doukara xxx (Balde xx dk. 30),
Yedekler: Onurcan, Sankhare, Umut, Douglas Silva, Emre, Erol Can, Hayrullah, Çekdar, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Kolovetsios xx, Hosseini xx, Carole xx, Attamah xxx, Carole xx, Cardoso xx, Emrah xx, Mensah xx, Mame Thiam xx
Yedekler: Cenk, Fernandes, Mustafa, Kemen, Emre, Uğur, Gavranovic, Carlos Mane, Yasir Subaşı, Nurettin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Joseph Larweh Attamah (dk. 18) (Kayserispor), Diabate (dk. 21) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Zeki Yavru, Aziz Behich (Giresunspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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