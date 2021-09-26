Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 7. haftasında GZT Giresunspor, Kayserispor’u konuk etti. Karşılaşma 11 beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Sergio’nun pasıyla ceza alanına giren Suleymanov’un vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

59. dakikadaki Giresunspor atağında Balde’den aldığı topla hareketlenen Sergio’nun ceza alanına girerken yerden vuruşu direğin yanından auta çıktı.

60. dakikada Sergio'nun sol kanattan çizgiye inerek ortasında altıpas noktası üzerinde Diabate topu kafayla dışarı attı.

68. dakikada Diabate'nin pasında topla buluşan Suleymanov’un ceza alanı sağ çaprazından şutu, direğin hemen üzerinden auta gitti.

73. dakikada ceza yayı üzerinden Sergio'nun sert şutunu kaleci Lung meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

86. dakikada sağ kanattan Hayrullah’ın ceza sahasına ortasında Sankhare vurdu, kaleci Lung kornere çeldi.

89. dakikada Diabate’nin taşıdığı topla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Emre’nin şutu direğin üzerinden auta gitti.





Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Esat Sancaktar xx, Murat Altan xx, Oğuzhan Aksu

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx (Hayrullah dk. 84 ?), Sergio xx, Traore xx (Sankhare dk. 84 ?) Doukara xx (Balde dk. 30 xx), Aziz Behich xx (Umut dk. 75 x), Diabate xxx, Flavio xx, Alexis Perez xx,

Suleymanov xx (Emre dk. 75 xx)

Yedekler: Onurcan, Douglas Silva, Erol Can, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Kayserispor: Lung xx, Attamah xxx (Fernandes dk. 46 xx), Kolovetsios xx, Hosseini xx (Karahan Yasir dk. 77 xx), Cardoso xx (Uğur dk. 54 xx), Emrah xx (Cardoso Mane dk. 77 xx), Carole xx, İbrahim xx, Thiam Mame xx, Onur xx, Mensah xx

Yedekler: Cenk, Mustafa, Kemen, Emre, Gavranovic, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Joseph Larweh Attamah (dk. 18) (Kayserispor), Fousseni Diabate (dk. 21) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Zeki Yavru, Aziz Behich Eraltay, Hayrullah Bilazer (Giresunspor), Thiam Mame Baba, Carlos Manuel Cardoso Mane (Kayserispor)

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