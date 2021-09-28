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Ampute Futbol Milli Takımı kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan: "Yeni hedefimiz Dünya şampiyonluğu!”

İHA

Ampute Futbol Milli Takımı kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan: "Yeni hedefimiz Dünya şampiyonluğu!”

Ampute Futbol Milli Takımı kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan, 2022 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası’nda kupayı kaldırmak istediklerini söyledi.
Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan ve böylelikle üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğu elde eden Ampute Futbol Milli Takımı'nda kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Kuşkapan, “Öncelikle teknik direktörümüz Osman Çakmak’a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten olağanüstü bir şekilde turnuvaya hazırlanmamızda çok büyük emek verdi. Bize öncülük etti, biz de onun yanında, bir ekip olarak şampiyonluğu yaşadık. Ampute Futbol Milli Takımımız, turnuva boyunca 2 golle en az gol yiyen takım oldu. Biz çok çalışarak, motivasyonumuzu en üst seviyede tutarak buralara kadar geldik, milletimize, ülkemize bu duyguları yaşattık, yaşatmaya da devam edeceğiz” dedi.
Şampiyonluklara doymadıklarını, her yıl çıtayı daha yukarılara taşıdıklarını vurgulayarak sözlerine devam eden Erhan Kuşkapan, “Şampiyonluğumuzu yaşadık, artık o orada bitti. Bundan sonraki hedefimiz, 2022 yılında ev sahipliğini yapacağımız Dünya Şampiyonası’nda, yine çok çalışarak kupayı yeniden kaldırmak istiyoruz” diye konuştu.

“Zoru kolay yaptık”
Şampiyonlukların her alanda kolay olmadığına dikkat çekerek, bu süreçte çoğu insanın alınan farklı galibiyetlerden dolayı; 'çok kolay oldu' şeklinde düşünmelerinin yanlış olduğunu belirten ve zoru kolay yapan sistemi açıklayan milli antrenör, “19 aydan beri Osman hocamız yönetiminde çok çalıştık. Turnuvadan önce oyun anlayışımız, duran top kullanacak oyuncularımız, savunma ve hücumda neler yapacağımız fazla tekrarlar sayesinde belliydi. Normal bir antrenmanımız 7590 dakika arası sürmesi gerekirken, eksikleri anlatmak ve tamamlamak için 3 saat sahada kaldığımız günler oldu. Çok çalışarak ve turnuvayı önceden beynimizden yaşadığımızdan dolayı başarılı olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim”
Pandemi dolayısıyla tüm ülkeler antrenman yapamazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile kamp yaptıklarını dile getirerek Erdoğan’a teşekkür eden Kuşkapan, “Pandemi sürecinde tüm ülke takımları antrenman yapamazken, biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile kamplar yaptık. Bu yüzden Avrupa Şampiyonası’na çok hazır bir şekilde katıldık. Ben tekrardan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bize katkısı inanılmaz dereceydi. Osman hocamız da zaten açıklamalarında Cumhurbaşkanımızın desteklerini çok iyi bir şekilde anlatmıştı” ifadelerini kullandı.

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