Giresunspor’da Doukara şoku!

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GZT Giresunspor’da, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Göztepe maçı öncesi olumsuz bir gelişme yaşandı.

Hafta sonu oynanan GZT Giresunspor Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Souleymane Doukara’nın yapılan kontrollerinde sol arka adalesinde zorlanma olduğu bilgisi verildi.

Tedavisine hemen başlanan Doukara’nın Göztepe maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.

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