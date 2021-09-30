Giresunspor’da ikinci sakatlık şoku

GZT Giresunspor'da Souleymane Doukara’nın ardından Erol Can Akdağ da sakatlığı nedeniyle Göztepe maçı kadrosundan çıkartıldı
GZT Giresunspor’un genç orta saha oyuncusu Erol Can Akdağ, antrenmanda sakatlandı. Akdağ’a yapılan ilk kontrollerde sol kasığında kanama ve ödem tespit edildi. 25 yaşındaki oyuncunun ileri tetkiklerinin yapılabilmesi için MR görüntülemesi gerçekleştirileceği bildirildi. Tedavisine hemen başlanan Erol Can Akdağ, Göztepe maçı kadrosundan çıkartıldı. Giresunspor’da daha önce de Souleymane Doukara’nın, sakatlığı nedeniyle Göztepe maçı kadrosunda yer alamayacağı açıklanmıştı. Giresunspor kafilesi Doukara ve Erol Can’dan yoksun olarak bugün Göztepe maçı için İzmir’e gidecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.