GRÜ Yönetimi yeni akademik yılı değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GRÜ Yönetimi yeni akademik yılı değerlendirdi

İHA

GRÜ Yönetimi yeni akademik yılı değerlendirdi

Giresun Üniversitesi Rektörlük Fuaye alanında beraberinde bulunan yardımcıları ve birim amirleriyle basın toplantısı düzenleyen Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, pandemiyle mücadele, öğrenci kontenjanları ve yurt sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Giresun Üniversitesi’nin pazartesi günü akademik eğitimöğretim yılına başlayacağını hatırlatan Rektör Can, uzaktan öğretimin yüz yüze eğitimin alternatifi değil, önemli bir destekleyicisi olduğunu kaydederek, “Pandemi ilanından günümüze bir buçuk sene geçti, öğrencilerimizden uzun süre ayrı kaldık. Bu sürede eğitim öğretim faaliyetlerine çevrim içi olanaklarımızla devam ettik, uzaktan eğitim olanaklarını olabildiğince etkin kullanmaya çalıştık. Dolayısıyla yeniden öğrencilerimizle bir araya gelmenin, yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını taşıyoruz. Bu süreçte alınabilecek bütün tedbirleri alarak yüz yüze eğitime başlayacağız. Derslerimizin yine yüzde 40’ını çevrimiçi sürdürülecektir. Sınıflarımızda birden çok pozitif vakaya görülürse sınıf karantinaya alınacak ancak dersler uzaktan eğitimle devam edecektir. Sağlık Bakanlığı ve üniversitemiz koordineli bir şeklide bilgi akışı sağlanacaktır. HES kodları bize günlük gelecek. Kampüs içerisinde aşı ve farkındalık çadırları kurulacak. Buralarda öğrencilerimiz ve personellerimiz aşı olabilecek ve bilgilendirilecektir. Şuana kadar personellerimizden yüzde 80’i aşılanmış durumdadır, öğrencilerimizdeki aşı oranı da yüzde 60 civarında olduğu görülmektedir” dedi

Kontenjanda doluluk yüzde 69’a ulaştı
Giresun Üniversitesi’nin belirlenen kontenjanlara göre doluluk oranının yüzde 69 olduğunu da açıklayan Rektör Can, “Türkiye ortalamasında üniversitelerin doluluk oranı yüzde 80, Karadeniz Bölgesi’ndeki Üniversitelerin de yüzde 75 civarındadır. Giresun Üniversitesi’nin ise doluluk oranı yüzde 69 civarındadır. Üniversitemizde 20212022 kontenjanı 6 bin 826 olarak belirlenmiş yerleşen öğrenci ise 4 bin 754’tür. Buna göre yüzde doluluk oranımız yüzde 70’lere yaklaşmıştır. Ek yerleştirme ve ardından baraj puanlarının düşürülmesiyle yapılacak ikinci bir ek yerleştirmeyle bu rakamın daha da artacağını söyleyebiliriz. Şuanda üniversitemizde lisans programında 12 bin949, önlisansta 10 bin 744, lisansüstünde bin 821 olmak üzere 25 bin 514 öğrencimiz bulunmaktadır” bilgisini verdi.

Yurt sorununa çözüm aranıyor
Giresun’da öğrencilerin yurt sorununun bulunduğuna da dikkat çeken Rektör Can, “Giresun’da KYK’ya bağlı 3 bin 400 kız, 900 civarında da erkek öğrenci yurdu kapasitesi bulunmaktadır. Geçen yıl uzaktan eğitim olduğu için yurda baş vurmayan öğrencilerle bu yıl üniversite kazanan öğrenciler bir anda yurt başvurusu yapınca ciddi bir yığılma meydana geldi. Şuanda bin 100 civarında yedekte bekleyen öğrenci olduğunu biliyoruz. Bu sorunun çözülmesi noktasında Giresun Valiliğimiz nezdinde bir çalışma başlatıldı. Bütün kamuya ait misafirhaneleri ve uygulama otelini öğrencilerimize açacağız. Özel yurtlarla da görüşerek gerek kiralama gerekse uygun şartlarda bir çözüm bulmaya çalışılmaktadır. Bu noktada hiç bir öğrencimizin mağdur olmamasına özen gösterilmektedir” diye konuştu.

“Hastane çevresi Sağlık Kampüsüne dönüşecek”
Giresun Üniversitesi’nin fiziki olarak da gelişmesi adına çalışmaların yapıldığını da anlatan Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, “Üniversitemizi Giresun’un Doğusunda Aksu, Batısında ise Güre yerleşkelerinde geliştirme projemiz bulunmaktadır. Aksu Mahallesi’nde bugünkü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bulundu yerin karşısında Tıp Fakültesi eğitim binası, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi binaları yaparak tam bir Sağlık Kampüsüne dönüştürülecektir. Diğer tarafta ise Güre Yerleşkesinde Mühendislik, Fen, Sosyal bölümleri konuşlanacaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğa harikası Göksu Travertenleri doğaseverlerin uğrak noktası oldu
YEREL HABERLER Doğa harikası Göksu Travertenleri doğaseverlerin ...
Giresun’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Giresun’da uyuşturucu operasyonu
Giresunsporlu iki oyuncuya milli davet
YEREL HABERLER Giresunsporlu iki oyuncuya milli davet
Giresunspor’da ikinci sakatlık şoku
YEREL HABERLER Giresunspor’da ikinci sakatlık şoku
Başkan Şenlikoğlu: “2.5 yılda 210 milyon liralık hizmet ürettik”
YEREL HABERLER Başkan Şenlikoğlu: “2.5 yılda 210 milyon liralık ...
Zehir tacirleri tutuklandı
YEREL HABERLER Zehir tacirleri tutuklandı
Giresun’da otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü
YEREL HABERLER Giresun’da otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü
Giresun'da uygulama oteli ve kamu misafirhaneleri öğrencilerin kullanımına açıldı
YEREL HABERLER Giresun'da uygulama oteli ve kamu misafirhaneleri ...
Görele Belediyesi’nin alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Görele Belediyesi’nin alt ve üst yapı çalışmaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.