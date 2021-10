GRÜ Yönetimi yeni akademik yılı değerlendirdi

Giresun Üniversitesi Rektörlük Fuaye alanında beraberinde bulunan yardımcıları ve birim amirleriyle basın toplantısı düzenleyen Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, pandemiyle mücadele, öğrenci kontenjanları ve yurt sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Giresun Üniversitesi’nin pazartesi günü akademik eğitimöğretim yılına başlayacağını hatırlatan Rektör Can, uzaktan öğretimin yüz yüze eğitimin alternatifi değil, önemli bir destekleyicisi olduğunu kaydederek, “Pandemi ilanından günümüze bir buçuk sene geçti, öğrencilerimizden uzun süre ayrı kaldık. Bu sürede eğitim öğretim faaliyetlerine çevrim içi olanaklarımızla devam ettik, uzaktan eğitim olanaklarını olabildiğince etkin kullanmaya çalıştık. Dolayısıyla yeniden öğrencilerimizle bir araya gelmenin, yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını taşıyoruz. Bu süreçte alınabilecek bütün tedbirleri alarak yüz yüze eğitime başlayacağız. Derslerimizin yine yüzde 40’ını çevrimiçi sürdürülecektir. Sınıflarımızda birden çok pozitif vakaya görülürse sınıf karantinaya alınacak ancak dersler uzaktan eğitimle devam edecektir. Sağlık Bakanlığı ve üniversitemiz koordineli bir şeklide bilgi akışı sağlanacaktır. HES kodları bize günlük gelecek. Kampüs içerisinde aşı ve farkındalık çadırları kurulacak. Buralarda öğrencilerimiz ve personellerimiz aşı olabilecek ve bilgilendirilecektir. Şuana kadar personellerimizden yüzde 80’i aşılanmış durumdadır, öğrencilerimizdeki aşı oranı da yüzde 60 civarında olduğu görülmektedir” dedi



Kontenjanda doluluk yüzde 69’a ulaştı

Giresun Üniversitesi’nin belirlenen kontenjanlara göre doluluk oranının yüzde 69 olduğunu da açıklayan Rektör Can, “Türkiye ortalamasında üniversitelerin doluluk oranı yüzde 80, Karadeniz Bölgesi’ndeki Üniversitelerin de yüzde 75 civarındadır. Giresun Üniversitesi’nin ise doluluk oranı yüzde 69 civarındadır. Üniversitemizde 20212022 kontenjanı 6 bin 826 olarak belirlenmiş yerleşen öğrenci ise 4 bin 754’tür. Buna göre yüzde doluluk oranımız yüzde 70’lere yaklaşmıştır. Ek yerleştirme ve ardından baraj puanlarının düşürülmesiyle yapılacak ikinci bir ek yerleştirmeyle bu rakamın daha da artacağını söyleyebiliriz. Şuanda üniversitemizde lisans programında 12 bin949, önlisansta 10 bin 744, lisansüstünde bin 821 olmak üzere 25 bin 514 öğrencimiz bulunmaktadır” bilgisini verdi.



Yurt sorununa çözüm aranıyor

Giresun’da öğrencilerin yurt sorununun bulunduğuna da dikkat çeken Rektör Can, “Giresun’da KYK’ya bağlı 3 bin 400 kız, 900 civarında da erkek öğrenci yurdu kapasitesi bulunmaktadır. Geçen yıl uzaktan eğitim olduğu için yurda baş vurmayan öğrencilerle bu yıl üniversite kazanan öğrenciler bir anda yurt başvurusu yapınca ciddi bir yığılma meydana geldi. Şuanda bin 100 civarında yedekte bekleyen öğrenci olduğunu biliyoruz. Bu sorunun çözülmesi noktasında Giresun Valiliğimiz nezdinde bir çalışma başlatıldı. Bütün kamuya ait misafirhaneleri ve uygulama otelini öğrencilerimize açacağız. Özel yurtlarla da görüşerek gerek kiralama gerekse uygun şartlarda bir çözüm bulmaya çalışılmaktadır. Bu noktada hiç bir öğrencimizin mağdur olmamasına özen gösterilmektedir” diye konuştu.



“Hastane çevresi Sağlık Kampüsüne dönüşecek”

Giresun Üniversitesi’nin fiziki olarak da gelişmesi adına çalışmaların yapıldığını da anlatan Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, “Üniversitemizi Giresun’un Doğusunda Aksu, Batısında ise Güre yerleşkelerinde geliştirme projemiz bulunmaktadır. Aksu Mahallesi’nde bugünkü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bulundu yerin karşısında Tıp Fakültesi eğitim binası, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi binaları yaparak tam bir Sağlık Kampüsüne dönüştürülecektir. Diğer tarafta ise Güre Yerleşkesinde Mühendislik, Fen, Sosyal bölümleri konuşlanacaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

